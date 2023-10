Sturm und Hochwassergefahr: So wird das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen

Von: Robin Dittrich

Der Sommer scheint endgültig vorbei zu sein. Die Sturm-, Orkan- und Hochwassergefahr steigt deutlich an. Ein Wintereinbruch steht aber noch nicht bevor.

Kassel – In den vergangenen Wochen wurde es in weiten Teilen Deutschlands deutlich ungemütlicher als noch im warmen und trockenen Sommer. Auch in den kommenden Tagen wird uns das „Schmuddelwetter“ erhalten bleiben.

Das Wetter in Deutschland bleibt stürmisch und nass

In der vergangenen Woche wurde die Ostsee von einer Sturmflut heimgesucht. An der deutschen sowie vor allem an der dänischen Küste gab es Hochwasser und Sturm. Wer gedacht hat, dass das wechselhafte und nasse Wetter damit erst einmal abgemeldet ist, dürfte enttäuscht werden. Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung kündigte an, dass „die stürmischen Zeiten gerade erst angefangen haben.“ Laut des Wetterexperten „steckt Europa mitten zwischen erster winterlicher Kälte fest.“

Die kommenden sieben bis 14 Tage könnten eine Menge Regen sowie Sturm nach Deutschland bringen. © Ralph Peters/Imago (Symbolbild)

In Sibirien werden schon Temperaturen von bis zu minus 25 Grad Celsius gemessen – auch von Grönland kommt weiterhin kalte Luft. Da aus dem Mittelmeer aber noch immer milde Luftmassen nach Mitteleuropa strömen, bilden sich einige Tiefdruckgebiete, die auch über Deutschland hinwegziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hierzulande zu schweren Stürmen und einer Menge Regen kommt, ist deshalb besonders hoch.

Nass und stürmisch: So sind die Wetteraussichten in der kommenden Woche

Besonders im Westen Deutschlands ist in den kommenden sieben bis 14 Tagen mit viel Regen und Wind zu rechnen, wie Wettermodelle zeigen. „Das alles deutet darauf hin, dass wir in den nächsten Tagen mit einem sehr hohen Sturm- und Orkanpotenzial rechnen müssen“, sagte Wetterexperte Dominik Jung. Der viele Regen birgt zudem die Gefahr von Hochwassern, vor allem im Südwesten. Bis zu 150 Liter Regen werden dort erwartet.

So soll das Wetter laut Meteorologe Dominik Jung in den kommenden Tagen bleiben:

Mittwoch: 11 bis 17 Grad, aus Westen neue Regen!

11 bis 17 Grad, aus Westen neue Regen! Donnerstag: 10 bis 15 Grad, viele Wolken, zeitweise Regen

10 bis 15 Grad, viele Wolken, zeitweise Regen Freitag: 9 bis 15 Grad, aus Westen schon wieder Regenwolken, windig

9 bis 15 Grad, aus Westen schon wieder Regenwolken, windig Samstag: 11 bis 15 Grad, viele Wolken und zeitweise Regen

11 bis 15 Grad, viele Wolken und zeitweise Regen Sonntag: 13 bis 18 Grad, Mix aus Sonnenschein, Wolken und kräftigen Regenschauern, windig bis stürmisch

13 bis 18 Grad, Mix aus Sonnenschein, Wolken und kräftigen Regenschauern, windig bis stürmisch Montag: 12 bis 16 Grad, neue Regenwolken aus Westen, windig

12 bis 16 Grad, neue Regenwolken aus Westen, windig Reformationstag: 11 bis 15 Grad, ein Gemisch aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Regen!

11 bis 15 Grad, ein Gemisch aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Regen! Allerheiligen: 10 bis 15 Grad, Dunst, Nebel und dicke Wolken, dazwischen zeitweise Regen

Gänzlich voraussagen lassen sich die kommenden Wochen nicht, sagte der Meteorologe Jung: „Solche Wetterlagen bieten immer wieder unschöne Überraschungen.“ Bis in den November bleibt die Sturmgefahr in Deutschland hoch, am stärksten soll es im Westen und Norden wehen. Trotz der unangenehmen Wetterverhältnisse wird der Oktober 2023 wohl als einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingehen. (rd)