Sturm in NRW: „Hohe Verspätungen und Teilausfälle" bei der Deutschen Bahn

Von: Johanna Werning

Für NRW gilt eine Wind- und Sturmwarnung. Das hat auch Auswirkungen auf die Deutsche Bahn. Die Rede ist von „hohen Verspätungen und Teilausfällen“.

Für den Abend und in der Nacht gilt in Teilen von NRW sogar eine amtliche Sturmwarnung des DWD.

Das hat auch Auswirkungen auf die Deutschen Bahn.

Im Raum Hofgeismar beeinträchtigt ein Baum auf der Strecke den Zugverkehr. „Zurzeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich.“

Update vom 23. November, 21:38 Uhr: Es ist ungemütlich in NRW. Auch weiterhin gilt in eine amtliche Wind- und Sturmwarnung. Das hat auch Auswirkungen auf die Deutsche Bahn. Die DB spricht von „witterungsbedingten Beeinträchtigung“.

Im Raum Hofgeismar beeinträchtigt ein Baum auf der Strecke den Zugverkehr. „Zurzeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich“, so die Deutsche Bahn. „Die Züge halten am nächsten Bahnhof oder werden nach Möglichkeit umgeleitet. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen.“ Betroffen sind hier die Linien RE11 und RE17.

Es stürmt in NRW: Das wirkt sich auch auf den Zugverkehr bei der Deutschen Bahn aus (IDZRNRW-Montage). © Rüdiger Wölk/Imago & Bihlmayerfotografie/Imago

Die witterungsbedingte Beeinträchtigung zwischen Gladbeck-Zweckel und Borken (Westf) ist hingegen mittlerweile behoben. „Die Züge verkehren auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen“, teilt die DB mit.

Sturm in NRW hat Auswirkung auf Deutsche Bahn: „Hohe Verspätungen und Teilausfällen“

Ausgebaute Erstmeldung vom 23. November: Köln – Schon den ganzen Tag ist es stürmisch und ungemütlich in NRW. Für den Abend und in der Nacht gilt in Teilen von NRW sogar eine amtliche Sturmwarnung des DWD. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 75 km/h gerechnet werden“, so der Deutsche Wetterdienst weiter. Das hat auch Auswirkungen auf die Deutsche Bahn.

Sturm in NRW hat Auswirkung auf Deutsche Bahn: Auf diesen Linien gibt es Störungen

RE11 (RRX): Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Paderborn–Kassel-Wilhelmshöhe

Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Paderborn–Kassel-Wilhelmshöhe RE14: Coesfeld/Borken–Dorsten–Bottrop–Essen

Coesfeld/Borken–Dorsten–Bottrop–Essen RE17: Hagen–Schwerte (Ruhr)–Bestwig–Warburg–Kassel-Wilhelmshöhe

Sturm in NRW hat Auswirkung auf Deutsche Bahn: Baum versperrt Streckenabschnitt

Die DB spricht am Donnerstagabend von „witterungsbedingten Beeinträchtigung zwischen Gladbeck-Zweckel und Borken (Westf)“. Dadurch kann es „hohen Verspätungen und Teilausfällen kommen“, heißt es von der Deutschen Bahn weiter. Betroffen ist unter anderem der RE14 von Coesfeld nach Essen. „Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges“, so die DB weiter.

Auch im Raum Hofgeismar kommt es zu Störungen: Dort beeinträchtigt ein Baum auf der Strecke den Zugverkehr, heißt es weiter. „Zurzeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich“, so die Deutsche Bahn. „Die Züge halten am nächsten Bahnhof oder werden nach Möglichkeit umgeleitet. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen.“ Betroffen sind hier die Linien RE11 und RE17. Aktuell (Stand: 21:26 Uhr) gilt die DWD-Sturmwarnung bis freitagmorgens, 6 Uhr. (jw)