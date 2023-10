4 / 10

Das Wasser aus der Schlei überschwemmte einen Bootshafen. Wegen des Sturmtiefs sind an der Ostseeküste die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und Flensburg zahlreiche Straßen und Plätze unter Wasser. Mit Sirenen und Lautsprecherdurchsagen warnte die Feuerwehr vor Hochwasser. © Frank Molter/dpa