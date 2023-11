Sturmflut-Warnung im Norden: Erste Überschwemmungen in Bremen und Hamburg

Von: Fabian Raddatz

Akute Hochwasser-Gefahr im Norden. In Bremen und Hamburg wurden bereits Promenaden überschwemmt. Und es soll noch heftiger werden. Die Ereignisse im Live-Ticker.

Erstmeldung vom 24. November, 10 Uhr: Hamburg/Bremen – Ein schwerer Herbststurm und Regenmassen sorgen aktuell für Hochwassergefahr im Norden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt in einer Mitteilung vom Freitagmorgen vor einer schweren Sturmflut an der Nordsee-Küste.

Aber auch im Landesinneren, an den großen Flüssen, gilt Hochwassergefahr. So ist in Bremen bereits in der Nacht zu Freitag Teile der Weser-Promenade Schlachte überschwemmt worden. Laut der BSH-Prognose könnte der Pegelstand der Weser auf 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Tidehochwasser ansteigen. Schwere Sturmflut-Gefahr!

Die Weser ist bereits in der Nacht zu Freitag über die Ufer getreten und hat die Schlachte in Bremen überspült. © NonstopNews

Schwere Sturmflut-Gefahr im Norden: Hamburger Fischmarkt unter Wasser – Fähr-Verkehr an der Nordsee eingeschränkt

In Hamburg stand der Fischmarkt unter Wasser, wie 24hamburg.de berichtet. Der Pegel der Elbe sei laut der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schon in der Nacht auf 3,62 über Normalhöhennull gestiegen. Mit Lautsprecheransagen fuhr die DLRG am Donnerstagabend durch die vom Hochwasser betroffenen Wohngebiete und warnte die Anwohner, ihre Fahrzeuge und Habseeligkeiten in Sicherheit zu bringen.

Sturmflut überschwemmt Teile Hamburgs - besonders betroffen ist der Fischmarkt. © NonstopNews

Deutlich mehr Wasser dürfte es in der Elb-Meteropole in den Mittagsstunden geben, dann rechnet das BSH mit Wasserständen von 3,87 bis 4,37 Metern. Das entspricht den Angaben zufolge etwa 1,75 bis 2,25 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Aufgrund der Sturmwarnung und des Hochwassers sollten am Freitag einige Fähren zwischen den Nordseeinseln und dem Festland ausfallen oder erst später fahren, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf seinen Internetseiten mitteilte.