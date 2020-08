In Stuttgart soll laut Deutscher Bahn ein deutschlandweit einzigartiges Testprojekt starten

Stuttgart 21 wird ein hochmoderner Bahnknoten. Auch bei der Digitalisierung soll das Projekt zum Vorreiter werden - einschließlich zuverlässiger und pünktlicher Züge.

Berlin/Stuttgart - Stuttgart 21 soll einer der modernsten Bahnknoten werden. Das lassen sich die Deutsche Bahn und deren Projektpartner einiges kosten. Jetzt sollen der Hauptbahnhof und die dazugehörigen Neubaustrecken auch in einem anderen Bereich zum Vorreiter werden.

Wie BW24* berichtet, will die Deutsche Bahn in Stuttgart ein deutschlandweit einzigartiges Projekt starten. In Stuttgart soll der erste digitalisierte Bahnknoten Deutschlands entstehen.

Besonders die Kosten von Stuttgart 21 waren immer größter Kritikpunkt der Gegner. Auch für die Digitalisierung fallen umfangreiche Investitionen an (BW24* berichtete). (*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)