Stuttgart ein Jahr ohne Oberbürgermeister? Wahl am Sonntag könnte bitteren Ausgang nehmen

Fritz Kuhn trat sein Amt vor sieben Jahren pünktlich zum 7. Januar an - sein Nachfolger könnte unter Umständen länger darauf warten.

Verzögerung beim Amtsantritt

von Julian Baumann schließen

Am Sonntag wird in Stuttgart ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Mögliche Komplikationen könnten jedoch dazu führen, dass der Sieger sein Amt so schnell nicht antreten kann.