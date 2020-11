In Stuttgart gibt es jetzt wegen Corona eine Ausnahmeregelung für die Fahrverbote

In besonderen Ausnahmefällen dürfen in Stuttgart jetzt Diesel-Autos der Euronorm 5 beziehungsweise 4 und schlechter wieder fahren.

Stuttgart - Weil sich das Coronavirus in Baden-Württemberg zurzeit stark ausbreitet, hat die Stadt Stuttgart eine Ausnahmeregelung für die Fahrverbote in einigen Stadtgebieten beschlossen. Bereits seit Anfang 2019 ist das Fahren von Diesel-Autos der Euronorm 4 oder schlechter nicht mehr erlaubt. Seit 1. Juli 2020 dürfen in der sogenannten kleinen Umweltzone zudem auch Eure-5-Diesel nicht mehr am Verkehr teilnehmen.

Wie BW24* berichtet, müssen sich bestimmte Personen jedoch nicht an die Fahrverbote halten.

Grund ist das Coronavirus in Baden-Württemberg (BW24* berichtete), das sich derzeit schnell ausbreitet. *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.