Stuttgarter Zoo Wilhelma muss Eintrittspreise deutlich erhöhen

Von: Julian Baumann

Der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma erhöht zum kommenden Jahr die Eintrittspreise © Sabine Tomas/Wilhelma

Wie viele andere Freizeiteinrichtungen in Deutschland muss auch die Wilhelma in Stuttgart ihre Eintrittspreise erhöhen. Soviel wird ein Besuch dann kosten.

Stuttgart - Durch die stark gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen muss auch der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart die Eintrittspreise zum kommenden Jahr erhöhen. Das beliebte Ausflugsziel für Jung und Alt hat in diesem Jahr die Australien-Welt fertiggestellt und baut weitere Neubauten, Gehege und damit Platz für noch mehr Tiere. Dafür müssen Besucher ab März, zur neuen Saison, aber tiefer in die Taschen greifen. Bei BW24 lesen Sie, wie viel ein Einzelticket für die Wilhelma ab dem kommenden Jahr kosten wird und was sich beim Besuch des beliebten Zoos noch ändern wird.

Neben der Wilhelma haben auch viele andere Freizeiteinrichtungen in Baden-Württemberg einen Anstieg ihrer Preise für 2024 angekündigt. Darunter etwa der größte Freizeitpark Deutschlands, der Europa-Park in Rust.