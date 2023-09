Missbrauch im Agrippabad: Was passieren muss, damit solche Täter abgeschoben werden

Von: Johanna Werning

In Köln soll eine 13-Jährige von acht Männern missbraucht worden sein. Die Verdächtigen kommen nicht aus Deutschland. Abschiebeforderungen werden laut. Doch so einfach ist das nicht.

Köln – Die Tat schockiert: In Köln soll am Sonntag ein 13-jähriges Mädchen von acht Männern in einem Schwimmbad missbraucht worden sein. Die Tatverdächtigen wurden noch im Agrippabad von der Polizei ermittelt. Die Männer sind zwischen 16 und 26 Jahre alt und stammen aus Syrien, Irak und der Türkei.

Männer sollen Mädchen in Schwimmbad missbraucht haben: Politiker fordert Abschiebung

In Köln sollen acht Männer ein Mädchen missbraucht haben. Jetzt gibt es Forderungen, die Täter abzuschieben. Doch das ist nicht so einfach (Symbolbild). © Rolf Poss/Imago

„Die Nachricht über die mögliche sexuelle Belästigung eines Kindes in einem Kölner Schwimmbad macht mich sehr betroffen“, teilt Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit. „Ich hoffe sehr und habe volles Vertrauen, dass die Polizei Köln die Umstände zügig aufklärt und die vermeintlichen Täter zur Rechenschaft gezogen werden.“

Gregor Golland, Mitglied des NRW-Landtags und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, fordert auf X (ehemals Twitter): „Die Antwort des Rechtsstaates muss eine schnelle, spürbare Verurteilung und umgehende Abschiebung in die Heimatländer sein. Eine ungeregelte Einwanderung vor allem junger Männer überfordert unser Land. Wir müssen gerade Frauen und Kinder besser schützen.“

Ist eine solche Forderung nach einer „umgehenden Abschiebung“ realistisch? Zaza Koschuaschwili ist Rechtsanwalt in Köln und berät viele Mandantinnen und Mandanten zum Ausländer- und Asylrecht. Seine Antwort gegenüber 24RHEIN: Zwar können „Ausländer, die in Deutschland erhebliche Straftaten begangen haben, in der Tat ausgewiesen und abgeschoben werden, doch das ist nicht so einfach möglich“. Denn: „In solchen Fällen kann es Jahre dauern. Solche Verfahren sind kompliziert. Ich habe noch nie mitbekommen, dass es eine Verurteilung und dann direkt eine Abschiebung gibt.“

Darum können Abschiebeverfahren nach Straftaten mehrere Jahre dauern

Zunächst muss eine rechtskräftige Verurteilung der Straftäter vorliegen. Diese ist in jedem Fall Voraussetzung, „damit die Ausweisung erlassen und Abschiebung vollzogen werden kann.“ Und allein die Ermittlungen und der anschließende Prozess samt Urteil dauern eine gewisse Zeit, so Koschuaschwili.

Und das sei nur der erste Schritt: Nach einem rechtskräftigen Urteil kann zwar ein Abschiebeverfahren eingeleitet werden, doch auch das kann lange dauern, erklärt der Rechtsanwalt. Denn erst, wenn der Bescheid der zuständigen Behörde zur Abschiebung rechtskräftig ist, kann eine Ausreisepflicht, also die Verfügung der Ausländerbehörde, das Bundesgebiet zu verlassen, erfolgen.

Wie läuft ein Abschiebeverfahren aufgrund von Straftaten ab? ► Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob es sich bei den verurteilten Straftätern um Geflüchtete oder um Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung handelt, erklärt der Kölner Rechtsanwalt Zaza Koschuaschwili. Denn dann sind unterschiedliche Behörden zuständig und verschiedene Verfahren nötig. ► Im Falle von Geflüchteten muss das Asylverfahren negativ abgeschlossen oder der anerkannte Flüchtlingsstatus vom Bundesamt für Migration und Flüchtlingen widerrufen werden. Infolgedessen wird eine sogenannte Ausreisepflicht erlassen. Dabei handelt es sich um die Verfügung der Ausländerbehörde, das Bundesgebiet zu verlassen. Beides muss rechtskräftig sein, denn in beiden Fällen kann Widerspruch gegen die Entscheidung der Behörde eingelegt werden. ► Im Falle eines Ausländers mit Duldungs- und Aufenthaltsstatus gilt ebenfalls eine Ausreisepflicht als Grundlage für eine Abschiebung. Das sogenannte Ausweisungsverfahren kann dabei von der Ausländerbehörde eingeleitet werden. ►In beiden Fällen sind die Verfahren aufwendig und zeitintensiv. So muss die Behörde den Betroffenen anhören und den Status genaustens prüfen.

Missbrauchsfall in Köln: „Wir gehen nach wie vor von einem Sexualdelikt aus“

Und wie sieht es im konkreten Fall der Kölner Tatverdächtigen aus? Wichtig: Bisher handelt es sich lediglich um Tatverdächtige. Ob die acht Männer tatsächlich die Tat begangen haben, ist nicht bewiesen. Bislang schweigen die 16- bis 26-Jährigen zu den Vorwürfen. „Die Vernehmungen laufen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Wir gehen nach wie vor von einem Sexualdelikt aus.“ Das weitere Vorgehen:

Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und die Staatsanwaltschaft von einer Straftat ausgeht, kann die Staatsanwaltschaft Anklage erheben.

Das Gericht entscheidet dann im sogenannten Zwischenverfahren, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird.

Erst dann kommt es zum eigentlichen Prozess, dem Hauptverfahren. Dabei geht es dann um die Wahrheitsfindung: Zeugen, Angeklagte und Sachverständige werden gehört. Am Ende kann schließlich ein Urteil gesprochen werden.

Nur, wenn nach Ablauf einer Frist keine Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden (also etwa Berufung beziehungsweise Revision), ist das Urteil rechtskräftig. Andernfalls wird in nächster Instanz, also je nach Fall am Landgericht oder am Oberlandesgericht, weiterverhandelt.

Selbst wenn die Tatverdächtigen verurteilt würden, heißt das nicht, dass sie direkt und automatisch abgeschoben werden. Bei einer Haftstrafe etwa gelte: „In der Regel müssen die Strafen erst abgesessen werden – zumindest die Hälfte“, erklärt Koschuaschwili. Oft erst im Anschluss daran setzen die Behörden das Abschiebeverfahren in Gang.

„Schnelle und umgehende“ Abschiebung wird es nicht geben

Als Grundlage für solch ein Verfahren würde dann ein „besonders schweres Ausweisungsinteresse“ vorliegen, erklärt der Rechtsanwalt. Das ist der Fall, wenn Personen wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheit oder Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden sind oder wenn „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ vorliegen.

Im weiteren Verlauf würde dann ein Abschiebeverfahren von der jeweiligen Behörde eingeleitet werden. Bis es jedoch zur tatsächlichen Ausreisepflicht kommt, können noch einmal Wochen, Monate oder sogar Jahre vergehen. Das hängt dann von individuellen Faktoren wie beispielsweise Herkunftsland, Aufenthaltsstatus und möglicher Berufung ab, erklärt der Kölner Rechtsanwalt weiter. Eine „schnelle und umgehende Abschiebung“ ist jedenfalls nicht so einfach umsetzbar, betont Koschuaschwili. (jw)