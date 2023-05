Taugt das 49-Euro-Ticket für die Urlaubsplanung in BW?

Fahrkarten-Vergleich

Seit dem 1. Mai gilt das 49-Euro-Ticket. Doch wie gut ist die Fahrkarte, wenn man in Baden-Württemberg in den Urlaub fahren möchte? Lese Sie hier, ob andere Tickets sinnvoller sind:

Mit einem Bahn-Ticket durch ganz Deutschland fahren und nicht in jedem Verkehrsverbund eine neue Karte kaufen müssen. Das seit 1. Mai gültige 49-Euro-Ticket – auch als Deutschlandticket bekannt – diesen Traum wahr. Nun stehen die ersten Ferien in Baden-Württemberg seit Einführung an, Menschen planen ihren Urlaub. Aber ist die neue Karte das beste Mittel der Wahl oder machen das Baden-Württemberg-Ticket und das Quer-durchs-Land-Ticket mehr Sinn?

HEIDELBERG24 berichtet, ob das 49-Euro-Ticket die beste Wahl für die Urlaubsplanung in Baden-Württemberg ist.

Die Pfingstferien stehen an in Baden-Württemberg. Zwischen dem 30. Mai und dem 9. Juni werden sich wieder zahlreiche Menschen auf den Weg in den Urlaub machen. Wer umweltbewusst reisen möchte, lässt das Auto stehen und nutzt Bus und Bahn.

