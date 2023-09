Tausende grüne Papageien leben in Köln – und das mitten in der Stadt

Von: Johanna Werning

In Köln gibt es zwischen 2000 und 4000 grüne Papageien (Symbolbild). © Johannes Melchers/Imago

In Köln gibt es Tausende grüne Papageien – mitten in der Stadt. Die Vögel werden offenbar immer zutraulicher. Aber ist das wirklich so?

Köln – Die grünen Papageien sind aus Köln nicht mehr wegzudenken. Seit über 50 Jahren leben in der Stadt und sind vor allem in Parks und am Rhein zu sehen. Doch nun werden die Tiere scheinbar immer zutraulicher. 24RHEIN hat mit einer NABU-Expertin gesprochen und nachgefragt.

