Autofahrer muss an roter Ampel warten – und startet kuriose Fitness-Aktion

Ein junger Mann hat die Straße mit dem Fitnessstudio verwechselt. Er nutzt die Wartezeit an der Ampel, um sich körperlich zu betätigen. Die Polizei findet es gar nicht komisch.

Ulm – Langes Sitzen ist ungesund, da sind sich viele Forscher einig. Deshalb ist es wichtig, vor allem im Homeoffice oder bei längeren Fahrten sich ab und an die Füße zu vertreten. Dazu fährt man am besten rechts ran bzw. auf der Autobahn zu einem Rastplatz, wo man sich ungestört und sicher bewegen kann. Ansonsten kann es passieren, dass man andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße stört und irritiert. Was dieser junger Mann macht, ist einfach nur nicht mitgedacht und lebensgefährlich. Denn der 19-Jährige sucht sich tatsächlich keinen dümmeren Ort aus, um seinen Körper zu stählen – als eine Straße mitten in der Stadt Ulm!

Zwar war auf dieser wenig los, als der junge Mann spätabends an einer roten Verkehrsampel warten muss, dennoch sollte seine folgende Aktion nicht zum Nachahmen anregen. Schließlich steigt der Teenager kurzerhand aus seinem VW* Golf aus, wie die Polizei Ulm berichtet. Anschließend beginnt er, direkt neben seinem Auto Liegestütze zu machen! Angefeuert wird er dabei von einem weiteren Autofahrer, der zu dieser Zeit ebenfalls an der gleichen Ampel steht.