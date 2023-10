Schockierende Tat in NRW: Teenager töten Mann und stellen Video ins Netz – dritter Verdächtiger gesteht

Von: Teresa Toth

Nach dem Fund der Leiche in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe hatte die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. © Christian Müller/dpa

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige wurden in NRW verhaftet. Sie stehen im Verdacht, einen Mann getötet zu haben. Zwei haben bereits gestanden.

Update vom 30. Oktober, 13.56 Uhr: Im Fall des getöteten Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg hat nun auch der dritte Jugendliche zugegeben, Gewalt gegen den 47-Jährigen ausgeübt zu haben. „Er hat gegenüber dem Untersuchungsrichter seine Beteiligung eingeräumt“, teilte der Staatsanwalt Alexander Görlitz am Montag (30. Oktober) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zwei 15-jährige Mitverdächtige hatten bereits während der polizeilichen Vernehmung ihre Beteiligung gestanden. Diese Aussagen wurden laut Görlitz vor dem Haftrichter wiederholt. Über das Motiv haben sich die drei Jugendlichen nach Angaben der Staatsanwaltschaft bisher nicht geäußert. Die Ermittler vermuten, dass das Opfer und die Tatverdächtigen zufällig aufeinandergetroffen sind.

Der obdachlose Mann, der mutmaßlich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe ermordet wurde, starb laut Obduktionsergebnis an Messerstichen. Die Jugendlichen hatten ihre Tat gefilmt und die Aufnahmen weitergeleitet. Dies führte die Polizei auf ihre Spur. Seit Freitag (27. Oktober) befinden sie sich in Untersuchungshaft. Ein Passant entdeckte den Toten am Donnerstagmorgen (26. Oktober) auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg am Rand des Teutoburger Waldes bei Detmold.

Schockierende Tat in NRW: Teenager töten Mann und stellen Video ins Netz

Erstmeldung vom 27. Oktober, 13.31 Uhr: Horn-Bad Meinberg – Drei Teenagern aus Nordrhein-Westfalen haben einen Mann mutmaßlich umgebracht. Die Polizei nahm einen 14-jährigen sowie zwei 15-jährige Jungen am Freitag (27. Oktober) fest. Zuvor hatte eine Passantin die Leiche des Mannes auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg (NRW) gefunden.

„Die beiden 15-Jährigen haben die Gewaltwirkung bereits eingeräumt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold. Sie sollen den Mann mit Fäusten und einem Messer so schwer verletzt haben, dass er ums Leben kam. Den Teenagern wird nach aktuellem Ermittlungsstand Totschlag vorgeworfen, berichtete der WDR.

Einer der Täter soll die Tat gefilmt und im Netz verbreitet haben, fügte Staatsanwalt Alexander Görlitz hinzu. Auch hierbei könne es sich um eine Straftat handeln, der nachgegangen werde. Im Laufe des Freitags werden die drei Jugendlichen dem Haftrichter vorgeführt. Wie der WDR weiter erklärt, seien mindestens zwei der Teenager vor der Tat strafrechtlich noch nicht bekannt gewesen.

Leiche des Mannes wurde in einer Parkanlage entdeckt

Die Identität des Opfers sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft. Eine Obduktion der Leiche soll am Freitag stattfinden. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen den Tätern und dem Opfer – mutmaßlich aus dem Obdachlosen-Milieu stammend – aus. Ein konkretes Motiv gebe es bislang nicht.

Eine Frau hatte die Leiche des Mannes am Donnerstagmorgen (26. Oktober) in einer Parkanlage entdeckt und die Polizei alarmiert, berichtete wa.de. Diese bat zunächst Zeugen um Mithilfe. Die von den Teenagern verbreiteten Videos hätten es den Ermittlern allerdings leicht gemacht, die Identität der mutmaßlichen Täter herauszufinden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch die Polizei in Neubrandenburg ermittelt derzeit im Falle eines Gewaltverbrechens durch Teenager. Eine ganz Gruppe soll eine 13-Jährige verprügelt haben. Im Sommer wurde eine 13-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs: Mehrere Jungen sollen sie im Freibad missbraucht haben. (tt)