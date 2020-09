Tegut-Millionenprojekt startet - Spatenstich in Hünfeld-Michelsrombach

Wird in wenigen Jahren auf 23 Hektar errichtet: Das neue Tegut-Logistikzentrum in Hünfeld-Michelsrombach.

Neues Logistikzentrum

Mit dem offiziellen Spatenstich ging gestern ein Bauprojekt in die konkrete Phase, das in der Region seinesgleichen sucht: Im Gewerbepark des Hünfelder Stadtteils Michelsrombach errichtet Tegut in den kommenden Jahren ein neues Logistikzentrum.