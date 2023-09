Warmluftblase sorgt für Sommer-Comeback – mit bis zu 30 Grad

Von: Moritz Bletzinger

Das Wetter-Hin-und-Her nimmt kein Ende. Jetzt drehen die Sommer-Temperaturen plötzlich wieder auf. Mit der Hitze kommt aber auch eine Gefahr.

München – Zwei Tage Herbst, das war es dann aber vorerst auch schon wieder mit Schmuddelwetter in Deutschland. Von Süden schiebt sich eine Warmluftblase über die Bundesrepublik. Die Folge: Sommertage und warmes Wetter, kurz vor der Zeitumstellung auf Winterzeit. Und die Temperaturen dürften bis Mitte Oktober hoch bleiben.

Die Hitze kommt von Süden: Herbst-Sommer in Deutschland. © Panthermedia/Imago/Meteosat

Sommer-Comeback im Herbst: Temperaturen in Deutschland schießen wieder nach oben

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net rechnet damit, dass der diesjährige Altweibersommer den September zu einem absoluten Rekordmonat macht. Durchschnittstemperatur: 18,4 Grad. So warm war es seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen nicht. Nach dem kurzen Zwischentief ist jetzt erstmal keine Änderung in Sicht.

Kurios: Am 23. September beginnt der kalendarische Herbst, aber genau an diesem Tag drehen die Temperaturen wieder auf. Sogar im Norden knackt das Thermometer die 20-Grad-Marke. Die heißesten Tage kommen dann am Mittwoch und Samstag. Im Osten sind sogar bis zu 30 Grad Celsius möglich, schreibt Focus.de.

Warmluftblase kommt am Montag: Sommer-Wetter bleibt womöglich bis Mitte Oktober

Woher das Sommerwetter? Über dem Atlantik treibt ein Sturmtief warme Luft nach Norden. Die Warmlufblase erreicht Deutschland am Montag. Dieses Hoch intensiviert sich bis Mittwoch und hebt die Temperaturen über 18 Grad, zeigen die Daten von Meteociel.

Niederschlag bleibt vorerst aus. Bis Mitte Oktober zeigt das europäische Wettermodell keinen Regen. Obwohl Hurrikans in der Wetterküche mitmischen und die Vorhersage schwierig machen, ist die Genauigkeit für die Regen-Prognose sehr hoch, erklärt Jung.

Gefahr von Stürmen steigt: In Deutschland ist es zu warm, in Großbritannien zu kalt

Dafür steigt aber die Gefahr von Stürmen. Das liegt am großen Temperaturunterschied zwischen Deutschland und Großbritannien. Hierzulande ist es zu warm, dort zu kalt. Zwischen den Temperatur-Blasen können starke Winde entstehen. (moe)