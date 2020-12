„Tesla sollte uns eine Warnung sein“: Betriebsratschef prangert Daimlers größte Schwäche an

Bei Daimler stehen die Zeichen auf Veränderung. Der Konzern setzt auf E-Autos und lässt Verbrenner in China bauen - der Betriebsratschef kritisiert das Vorgehen.

Stuttgart - Der Autobauer Daimler aus Stuttgart stellt die Produktion immer deutlicher auf die E-Mobilität um. Der Konzern will den Verbrenner jedoch nicht aufgeben, sondern in Zukunft in China produzieren lassen. Vor allem das Geschäft mit Luxusautos boomt in China, während die Mitarbeiter in Deutschland um ihre Jobs fürchten müssen. Betriebsratschef Michael Brecht kämpft seit Langem für den Erhalt der Arbeitsplätze in den Daimler-Werken in Berlin und Untertürkheim. Er fordert eine Umschulung der Mitarbeiter und kritisiert, dass Daimler die Entwicklung neuer Technologien immer mehr in fremde Hände gebe. Im Gegensatz dazu entwickelt der US-Konkurrent Tesla viele Komponenten selbst. Laut Brecht sollte das eine Warnung für Daimler sein.

Wie BW24* berichtet, prangert der Betriebsratschef Daimlers größte Schwäche an - „Tesla sollte uns eine Warnung sein“.

Die Daimler AG baut im Zuge der Umstrukturierung auf die E-Mobilität Tausende Stellen an mehreren Standorten ab (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.