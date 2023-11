Preis-Hammer für Urlaub an Nord- und Ostsee – RBB deckt auf, welche Hotels durchfallen

Wellness, Meeresrauschen und Erholung: Damit locken Hotels an der Nord- und Ostsee. Die scheinen aber nicht immer ihre Versprechen erfüllen zu können.

Bremen – Nicht nur die Sommermonate laden zum Urlaub ein. Auch über Weihnachten und Silvester suchen Reisende Abwechslung vom Alltag. Wer nicht weit fahren möchte, kann die Feiertage in deutschen Küstenregionen verbringen. Günstig wird das allerdings nicht, wie die RBB-Reportage „Super.Markt“ jetzt zeigt.

Hotels an Nord- und Ostsee im Test: Sachverständiger enttäuscht – „das dürfte nicht sein“

In einem Hotel-Check untersuchte der Sender drei Hotels an der Küste. Das Ergebnis: Günstig ist es an Nord- und Ostsee nicht. Außerdem wurden die Erwartungen, die der hohe Preis mitbrachte, teils enttäuscht. Weit über 200 Euro pro Nacht kostete ein Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel Neptun in Warnemünde. Doch bekommen Urlauber auch etwas für ihr Geld? Zuletzt deckte eine ZDF-Sendung Abzockmaschen bei der Wärmedämmung auf.

In der Sendung waren Flecken auf Matratze, Teppich und Gardine zu erkennen. Auf einigen Flächen thronte eine dicke Staubschicht, während die Möbel nicht mehr ganz so gut in Schuss zu sein schienen – Kleinigkeiten, die keinen guten Eindruck hinterließen. „Das dürfte bei einem Fünf-Sterne-Hotel nicht sein“, betonte Robert Cordes, Sachverständiger im Hotel- und Gastgewerbe, gegenüber dem RBB. Immerhin konnte das Hotel im Check beim Frühstück und Wellness-Bereich punkten.

Urlaub an Nord- und Ostsee: Hotels im Test beim RBB – ernüchterndes Ergebnis

Weiter im Test ging es mit dem Hotel Mimosa auf Sylt in der Nordsee. Parkplätze waren im Vergleich zum Neptun zwar kostenlos, für eine Person kostete hier eine Nacht unter der Woche jedoch 159 Euro. „Das Preisleistungsverhältnis scheint mir hier so ziemlich an der Grenze“, bemängelte Cordes – besonders mit Blick auf das schmale Zimmer.

Doch auch hier war die getestete Unterkunft nicht ganz ohne Mängel. Ein dreckiger Balkon, eine verrostete Balkontür sowie Schimmel und Haare im Bad wirkten wenig einladend – und das, obwohl das Hotel eigenen Angaben zufolge erst vor kurzem „vollständig renoviert“ wurde.

„Schlimm. Ganz schlechtes Housekeeping“, resümierte der Sachverständige in der Sendung. Selbst zu einem günstigeren Preis müsse das Zimmer sauber sein. Zumindest mit dem renovierten Freizeitbereich und dem reichhaltigen Frühstück konnte das Hotel ein wenig die Wogen glätten.

Hotel-Check an Nord- und Ostsee: Warum Fenster hier nicht immer sauber sind

Zuletzt untersucht der RBB das Beach-Motel in Sankt Peter-Ording an der Nordsee. Eine Nacht im Standard-Zimmer kostete 155 Euro. Auf den ersten Blick schien alles sauber und modern eingerichtet zu sein. Beim genaueren Hinsehen fielen jedoch verdreckte Fensterrahmen und -scheiben sowie kleinere Mängel im Badezimmer auf.

Grundsätzlich dürfe sowas nicht passieren, erklärte Cordes. Aufgrund der Stürme und Lage am Wasser sei es jedoch nicht immer einfach, die Scheiben sauber zu halten, räumte das Hotel gegenüber dem Sender ein. Der Spabereich und das Frühstück stimmten die Tester zufrieden. Letzteres kostete allerdings fast 20 Euro extra.

Mängel im Hotelzimmer? Darauf sollten Reisende achten

Wer Mängel im Hotelzimmer entdeckt, sollte schnell handeln. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, die Mängel der Reiseleitung mitzuteilen. „Kommt der Reisende dem nicht nach, kann der Reiseveranstalter Reisepreisminderungsansprüche verweigern, da ihm keine Möglichkeit gegeben worden ist, die Mängel zu beseitigen“, erklärte Eva Klaar, Reiserechtsexpertin der Verbraucherzentrale Berlin.

Dafür sollten die Mängel mit Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert werden. Werden die Mängel dann nicht vom Hotel beseitigt, kann ein Teil des Reisepreises zurückgefordert werden. Zuletzt musste ein Luxus-Hotel auf Sylt überraschend schließen. In einem Hotel in Kühlungsborn kam es dagegen zu einer Generator-Explosion. (kas)