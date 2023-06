„Haben deine Stimme im Ohr“: Bewegende Worte der Familie nach Kirmes-Tragödie in Oberhausen

Von: Maximilian Gang

Die Kirmes Oberhausen wurde von einem Unfall überschattet: Ein 17-jähriger Schausteller-Sohn starb. Nun nimmt seine Familie mit emotionalen Worten Abschied.

Oberhausen – Trauer und Schock liegen nach dem tragischen Unfall auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes wie ein dunkler Schleier über Oberhausen in NRW. Der 17-jährige William Bruch Jr. ist nach einem Unfall auf dem Volksfest gestorben. Eltern haben ihren Sohn, Geschwister ihren Bruder verloren. Zahlreiche Menschen haben nach dem Tod des 17-Jährigen auf der Oberhausener Kirmes ihr Beileid bekundet. Jetzt hat sich auch die Familie des Verstorbenen mit einer Traueranzeige bei Facebook zu Wort gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit gab es fast 1.000 Reaktionen darauf.

Oberhausen Kirmes: Familie mit emotionalen Worten an verstorbenen William (17)

„Viel zu früh, plötzlich und unerwartet wurdest Du aus unserem Leben gerissen“, heißt es in der Botschaft, in der die Familie des Jungen ihre Trauer zum Ausdruck bringt. Am Sonntagabend (11. Juni) war der Jugendliche gerade dabei, die Fahrchips auf dem Fahrgeschäft „Break Dance“ einzusammeln, als sich das Karussell seines Vaters in Bewegung setzte und den Jungen von dem Drehteller schleuderte. Der 17-Jährige starb auf der Fronleichnamskirmes an seinen schweren Verletzungen. Aus einem fröhlichen Kirmestag in Oberhausen ist innerhalb von Sekunden eine Tragödie geworden.

Die Angehörigen des 17-Jährigen sind schwer erschüttert, wie sie schreiben: „Uns fehlen die Worte“. Doch die Mitglieder der traditionsreichen Schaustellerfamilie machen klar, dass ihr William nicht in Vergessenheit gerät: „Weißt du, warum wir dich nie vergessen werden? Wir haben deine Stimme im Ohr, dein Bild im Kopf und dich in unserem Herzen“. Williams Familie ist sich sicher: Das wird sich nie ändern. „Für immer bleibst du in unserem Herzen.“

Nach dem Tod eines 17-jährigen Schausteller-Sohns hat die Familie des Jungen eine emotionale Traueranzeige veröffentlicht. (IDZRNRW-Montage) © Screenshot & Fabian Strauch/dpa

Unfall auf Kirmes Oberhausen: Riesengroße Anteilnahme nach Tod des 17-Jährigen

Die Anteilnahme in den Kommentaren ist riesengroß. Hunderte Menschen drücken dort ihre Fassungslosigkeit aus und richten Worte direkt an die Hinterbliebenen von William: „Unser herzliches Beileid und ganz viel Kraft für euch und euren Angehörigen. Wir sind zutiefst geschockt“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. „Ihr seid solche Herzensmenschen, schrecklich so ein Leid erfahren zu müssen“, schreibt ein anderer.

Einige teilen dort auch ihre eigenen Erfahrungen, die sie mit dem 17-Jährigen hatten: „Mein herzliches Beileid, er war ein toller Junge, mit ihm konnte man immer reden, er hatte so ein bezauberndes Lächeln. Er ist viel zu früh von uns gegangen. Ruhe in Frieden, William“, so eine Nutzerin. „Ich bin dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe auf der Kirmes Zeit letztes Jahr“, so eine andere. Innerhalb weniger Stunden hat der Beitrag über 1.000 Reaktionen hervorgerufen.

Schausteller in Schock nach Unfall auf Oberhausener Kirmes: „Er war einer von uns“

Am Dienstag, dem 20. Juni, findet eine Trauerfeier für William in der Kapelle des Nordfriedhofs in Düsseldorf statt. „In Erinnerung an William laden wir danach ins Hyatt Regency Hotel, Speditionsstraße 19 in 40221 Düsseldorf, ein“, heißt es von der Familie. Bereits am Tag nach dem Unglück fand ein Gedenkgottesdienst statt. Etliche Schaustellerinnen und Schausteller wohnten dieser bei. Auch unter ihnen ist die Trauer groß, sie haben einen jungen Kollegen verloren: „Er war einer von uns“, sagte Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes. (mg)