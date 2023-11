„Wurde viel rumgereicht“ – Hund Cookie sollte lebendig begraben werden

Von: Annika Ketzler

Einen Hund lebendig vergraben? Was für viele unvorstellbar klingt, hatten die Besitzer mit Cookie vor. Die Rettung kam aber rechtzeitig.

Lüdinghausen - Die Tierfreunde Lüdinghausen (NRW) konnten einen jungen Hund retten. Der Mini Shih-Tzu befand sich zuvor in einer sehr schlechten Haltung. Die Verhaltensweisen der Vorbesitzer machen die Tierschützer sprachlos. Denn: Cookie wurde von dem Tierschutzverein gerettet, da seine Besitzer ihn lebendig begraben oder aussetzen wollten. Aus diesem Grund ist der kleine Shih-Tzu seit Donnerstagabend, 26. Oktober, in einer Pflegestelle bei Sarah Bredemeyer in Nottuln.

Hund Cookie sollte lebendig begraben werden – Tierschützer retten ihn noch rechtzeitig

„Was genau alles mit Cookie passiert ist, wissen wir nicht“, erklärt Bredemeyer im Gespräch mit wa.de. Die Pflegerin bekam einen Anruf ihrer Schwester, die wiederum von Kumpels erfahren habe, dass die den kleinen Vierbeiner zuhause haben. „Die haben Cookie wiederum von anderen Leuten, die ihn bei jemandem geholt haben und so weiter. Cookie wurde also viel rumgereicht“, erzählt sie.

Der Vorbesitzer, bei dem die Freunde von Bredemeyers Schwester den kleinen Hund abholten, wollten den Mini Shih-Tzu lebendig begraben. „Die Jungs konnten ihn da glücklicherweise rechtzeitig rausholen“, so Bredemeyer. Mit den zugehörigen Papieren.

Der kleine Cookie sucht nun über die Tierfreunde Lüdinghausen ein neues, liebevolles Zuhause. © Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung e.V.

Tierschützer retten Cookie noch rechtzeitig – Hund hat polnische Papiere

Cookie besitzt einen polnischen Stammbaum und polnische Papiere. „Dort ist er unter dem Namen Kazik geführt, hört aber auf den Namen Cookie“, erklärt Bredemeyer. Wer seine Vorbesitzer sind und seit wann der kleine Vierbeiner in Deutschland ist, ist nicht bekannt. „Das können wir alles noch nicht zu 100 Prozent sagen“.

Und auch beim Tierarzt war der Kleine schon. „In dieser Woche wird Cookie geimpft. Bei der Rumreicherei ging sein Impfpass verloren“, so Bredemeyer. Insgesamt macht der Vierbeiner einen gesunden Eindruck – er ist ein fittes und aktives Kerlchen.

Cookie ist sehr lieb und verspielt – er sucht ein liebevolles Zuhause

Die Tierschützer beschreiben den Mini Shih-Tzu als sehr lieben und verspielten Hund. „Er verträgt sich mit anderen Hunden, benötigt aber eine klare Führung, da er sehr aufdringlich werden kann“, berichten die Tierschützer von den Tierfreunden Lüdinghausen. Katzen und Kindern kennt Cookie auch und verhält sich ihnen gegenüber freundlich. Anfangs war der Vierbeiner noch sehr unruhig, da er die ganz neue Situation noch nicht ganz versteht. Mittlerweile kommt er jedoch besser zur Ruhe. Cookie sollte als Einzelhund oder zusammen mit einem geduldigen Zweithund gehalten werden.

