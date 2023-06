Süßer Schwarzfahrer lässt Polizei-Herzen in Hamburg höher schlagen

Von: Dagmar Schlenz

Ein vierbeiniger Schwarzfahrer eroberte die Herzen der Hamburger Bundespolizei im Sturm. © Bundespolizei Hamburg

Polizisten, die sich über einen Schwarzfahrer freuen? Das kommt selten vor, aber ein süßer Mischlingshund in Hamburg wedelt sich in die Herzen der Beamten.

Hamburg – Ohne Ticket in der U-Bahn erwischt? In diesem Fall kein Problem. Für den vierbeinigen Schwarzfahrer, der in der Hamburger U-Bahn-Linie U1 aufgelesen wurde, gab es erstmal eine Erfrischung. Ein Fahrgast hatte den Hund entdeckt und bei der Bundespolizei Hamburg abgegeben. Die kümmerte sich rührend um den kleinen Gast.

Mischlingshund fährt in Hamburg alleine U-Bahn – und landet bei der Polizei

Der Hund wurde am 22. Juni 2023 gegen 15:45 Uhr von einem Fahrgast der U-Bahn Linie 1 zwischen den U-Bahnstationen Alter Teichweg und dem Hamburger Hauptbahnhof entdeckt. Da weit und breit kein Herrchen oder Frauchen zu sehen war, wurde der süße Mischlingshund am Hauptbahnhof der Bundespolizei übergeben.

Die versorgte den Hund zunächst mit frischem Wasser. Zwei Bundespolizisten, eine 24-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, nahmen sich dann dem kleinen Vierbeiner an. Der offenbar sehr gut erzogene Hund folgte dem 28-jährigen Polizeibeamten auf „Schritt und Tritt“. Im Schlepptau des Beamten erkundete der Mischling neugierig die Räume des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof – sehr zur Freude der diensthabenden Beamten.

Mischlingshund aus der Hamburger U-Bahn wieder Zuhause

Um das „Frauchen“ oder „Herrchen“ von ihrem vierbeinigen Gast zu ermitteln, recherchierten die Beamten unter anderem bei benachbarten Polizeidienststellen. Leider erfolglos, daher wurde der kleine Besucher von einem Streifenteam der Bundespolizei zum Tierheim Süderstraße gefahren und dort in die sichere Obhut eines Mitarbeiters übergeben.

In Hamburg hat die Anzahl der Vierbeiner die 100.000er-Marke geknackt, da kommt es schon mal vor, dass herrenlose Tiere auf der Straße gefunden und im Tierheim abgegeben werden. Oft gibt es aber ein Happy End – so auch im Fall des vierbeinigen Schwarzfahrers. Auf Nachfrage von 24hamburg.de konnte das Tierheim Süderstraße bestätigen, dass der Mischling aus der U-Bahn inzwischen wieder in seinem Zuhause ist.

Unfreiwillige Fahrt mit der U-Bahn nach Schreckmoment am Bahnsteig

Sven Fraaß, Pressesprecher des Hamburger Tierschutzvereins, nennt gegenüber 24hamburg.de einige Details, wie es zu der unfreiwilligen Fahrt in der U-Bahn gekommen ist. Auslöser sei ein Schreckmoment am Bahnsteig gewesen, gepaart mit ein wenig Pech. Anschließend war die Rettungskette, bestehend aus Passant und Polizei, schneller als die Halterin bei ihrer Suchaktion. Dass der Hund ohne sie in die U-Bahn entwischt war, habe ihren Suchradius erhöht und somit die Suche noch erschwert.

Die Halterin habe sich dann beim Tierheim Süderstraße gemeldet und sei zeitnah vorbeigekommen, um ihren niedlichen Mischlingshund abzuholen. „Die Freude war auf beiden Seiten groß und der Schreck ist schon wieder halb vergessen“, berichtet Fraaß. Zumindest hat der Hund bei seinem unfreiwilligen Ausflug viele neue Freunde gefunden. Beim Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof ist er jederzeit herzlich willkommen, wie der Pressesprecher der Bundespolizei Hamburg berichtet.