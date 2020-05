Tödlicher Flugzeugabsturz in NRW: Retter machen schlimmen Fund

In Blomberg im Kreis Lippe ist ein Flugzeug über einem Waldstück abgestürzt. Die Retter fanden die Cessna und sahen, wer im Flieger gesessen hatte.

Blomberg (NRW) – Kurz nach dem Start ist in Ostwestfalen-Lippe am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Feuerwehr nach der verunglückten Cessna. Sogar ein Polizeihubschrauber aus Dortmund unterstützte die Retter bei dem Einsatz. Im Waldgebiet Nessenberg in Blomberg (NRW) entdeckten sie das abgestürzte Flugzeug und fanden den toten Piloten (76), der aus der Gemeinde Dörentrup stammt, wie owl24.de* berichtete. Weitere Einzelheiten zu dem Unglück lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

