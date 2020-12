Tödlicher Unfall: Frau und Hund in Auto eingeklemmt

Rettungseinsatz in Warendorf: Bei einem schweren Unfall auf der L547 wurde eine Frau in ihrem Auto eingequetscht. Im Wagen befand sich auch ihr Hund.

Warendorf – Zu einem Unfall mit schweren Folgen ist es am Wochenende gekommen. In der Nacht zu Samstag (19. Dezember) war eine 48-Jährige mit ihrem Auto auf der L547 unterwegs. Um 0.41 Uhr wollte sie von dort nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Auf der Landstraße fuhr gleichzeitig ein 19-Jähriger mit seinem Wagen.

Der junge Mann, der die Landstraße in Richtung Warendorf befuhr, wollte das vor ihm fahrende Auto überholen. Dabei kam es zur Kollision mit der Abbiegerin. Die 48-Jährige wurde infolgedessen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten die Frau aus dem Wagen befreien. Den weiteren Verlauf des Rettungseinsatzes nach dem Unfall in Warendorf erfahren Sie bei den Kollegen von msl24.de*. (*msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes)