Tödliche Kollision in NRW – Opel erfasst Biker

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der nordrhein-westfälischen Stadt Rietberg. Ein Motorrad und ein Auto kollidierten beim Überholen.

Kreis Gütersloh (NRW) – Auf der Neuenkirchener Straße ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 49-jähriger Motorradfahrer und ein 59-jähriger Opel-Fahrer kollidierten. Anschließend prallte die Maschine gegen einen Baumstamm. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Bei dem Unfall in Rietberg im Kreis Gütersloh (NRW) starb der Motorradfahrer* schließlich im Krankenhaus, wie das Nachrichtenportal owl24.de am Freitag berichtete. Außerdem war ein dritter Wagen an dem Unglück indirekt beteiligt. Nähere Details dazu erfahren Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)