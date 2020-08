Gibt es die schwerste Tomate Deutschlands im Main-Kinzig-Kreis?

Diese Ernte kann sich sehen lassen: Stolze 2209 Gramm bringt eine Tomate aus Helmut Mahrs Garten auf die Waage – und könnte damit die schwerste Tomate Deutschlands sein.

Sinntal - Helmut Mahr aus Weichersbach erntet Jahr für Jahr riesiges Gemüse in seinem Garten und hat damit auch schon einige Preise gewonnen. Und auch in diesem Jahr hat er wieder XXL-Gemüse geerntet: Eine Tomate, die stolze 2209 Gramm auf die Waage bringt*. Damit hat Mahr zwar seinen Tomaten-Rekord vom vergangenen Jahr um 45 Gramm verpasst – damals wog die Tomate nämlich über 2250 Gramm.

Mahrs Tomate ist im Moment wohl die schwerste in Deutschland. „Weltweit stehe ich auf Platz zwölf und vor mir in der Liste sind nur Amerikaner", berichtet der 61-Jährige (Stand: 20. August, 15 Uhr). Somit hätte der Hobbygärtner nicht nur deutschlandweit die schwerste Tomate, sondern auch die schwerste in ganz Europa.