Tornado über Wuppertal – Häuser und Telefonleitung beschädigt

Von: Mick Oberbusch

Über Wuppertal wütete am Mittwoch (30. August) ein Tornado. © YAY Images/Imago

In Wuppertal hat am Mittwoch (30. August) ein Tornado gewütet, Häuser beschädigt und eine Stromleitung gekappt. Viele Rettungskräfte waren im Einsatz.

Wuppertal – Über Wuppertal (NRW) ist am Mittwochabend (30. August) ein Tornado hinweggezogen. Häuser wurden beschädigt, eine Telefonleitung gekappt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen (31. August) auf Nachfrage mitteilte. Welches Ausmaß der Sachschaden hat, war am Morgen noch nicht bekannt.

