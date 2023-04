Toter in Schweinefutter von Mastanlage entdeckt – Obduktion soll Todesursache klären

Von: Martina Lippl

Toter in Futtermittelschacht von Schweinemastanlage gefunden (Symbolfoto). Polizei ordnet Obduktion an. © Gelhot/imago

Schrecklicher Fund in einer Schweinemastanlage in Ganzlin (Mecklenburg-Vorpommern): In einem Trichter für den Futtermittelschacht entdeckt ein Mitarbeiter eine Leiche.

Ganzlin – Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, sind nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. „Es handelt sich um einen 62-jährigen Lastwagenfahrer, der die Mastanlage in Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstag mit Futter beliefert habe“, teilte die Polizei in Ludwigslust am Freitag mit.

Leiche in Trichter von Schweinefutter – Todesursache noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen habe er mit seinem Laster eine Ladung Futtermittel in den vorgesehenen Trichter kippen wollen. Später sei er von einem Mitarbeiter der Schweinemastanlage leblos in dem Futtertrichter entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Manns feststellen. Die Leiche habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, so die Polizei. Ob es ein Unfall war oder ein anderes Geschehen zugrunde lag, soll geklärt werden. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. (ml)