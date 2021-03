Touristen genießen Freiheit in Tübingen - Palmer reagiert mit Obergrenzen

Ungewöhnliches Bild in diesen Zeiten, in Tübingen aber Realität: Menschen sitzen in einem Biergarten am Neckar.

„Normalität spüren“

von Sina Alonso Garcia schließen

Biergärten, Modeläden und Co. sind in Tübingen wieder geöffnet. Viele Touristen machten am Samstag vom Tagesticket Gebrauch. Doch ab sofort gilt eine Obergrenze an Schnelltests für Auswärtige.