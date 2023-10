„O bis O“-Regel für Corona im Winter: Kliniken raten wieder zum Maske-Tragen

Von: Ulrike Hagen

Steigende Corona-Zahlen, neuen Infektionssaison im Herbst und Winter und Virusvariante Pirola: Ärztinnen und Ärzte fordern eine Renaissance der Masken.

Frankfurt – Angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionen appellieren die großen Kliniken in Frankfurt und München an die Bevölkerung, freiwillig Masken zu tragen – besonders in öffentlichen, geschlossenen Räumen. Dieser Appell erfolgt vor dem Hintergrund der beginnenden Grippe-Saison, aber auch neuer Corona-Varianten wie Pirola, deren Symptomatik noch nicht vollständig verstanden ist.

Derzeit steigen die Corona-Zahlen wieder an. Mediziner fordern angesichts der neuen Infektionssaison im Herbst und Winter eine Renaissance der Masken. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Corona im Winter: Kliniken wollen, dass Menschen Maske tragen

Trotz des offiziellen Endes der Pandemie, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach Anfang April dieses Jahres erklärt hatte, verschwindet das Coronavirus nicht aus Deutschland und der Welt. Wegen steigender Infektionszahlen werben die Münchner Krankenhäuser für Präventionsmaßnahmen wie das freiwillige Tragen von Corona-Masken von O bis O.

„Wir bereiten zusammen mit den Unikliniken eine Aktion mit dem Titel ‚Von O bis O‘ vor. Wir wollen dazu animieren, von Oktober bis Ostern Maske zu tragen, vor allem in öffentlichen, geschlossenen Räumen, natürlich auf freiwilliger Basis“, erklärte Dr. Clemens Wendtner, Chefarzt der München Klinik Schwabing, gegenüber der Augsburger Allgemeinen.

Corona und Co: Wann Maske tragen weiter sinnvoll sein kann

Auch das Frankfurter Universitätsklinikum setzt im Herbst wieder auf Masken, und hatte bereits Mitte September eine Empfehlung für alle klinische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgegeben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das sei allerdings keine spezifische Maßnahme wegen Corona, sagte der Ärztliche Direktor, Prof. Jürgen Graf der Süddeutschen Zeitung. „Es ist eine Präventionsmaßnahme zum generellen Schutz vor saisonalen Infektionskrankheiten in einer Zeit mit häufigen Infektionen.“ Hauptziel sei, in einer ohnehin angespannten Personalsituation arbeitsfähig zu bleiben. Die Regelung solle nach den Herbstferien evaluiert werden. Die Varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus hingegen haben sogar eine „Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher“ am 20. Oktober wiedereingeführt.

Symptome für die Infektion mit der Corona-Variante „Pirola“

Kopfschmerzen

Ermüdung

Entzündungen im Hals

Heiserkeit und Niesen

Juckende oder gerötete Augen

Rote und wunde Finger oder Zehen

Veränderungen im Mund oder auf der Zunge, beispielsweise Schwellungen oder Geschwüre im Mund und auf der Zunge oder auch auf der Innenseite von Mund und Lippen

Durchfall

Hautausschlag

Corona-Variante Pirola auf dem Vormarsch: Wenig Kenntnisse über klinische Symptome

Fakt ist: Die Corona-Zahlen steigen. Derzeit gebe es wieder Patientinnen und Patienten, die eine stationäre Behandlung benötigen, berichtet der Münchener Chefarzt Wendtner. Obwohl die Anzahl noch relativ gering sei, gebe es noch zu wenig Kenntnisse über die klinischen Symptome der neuen Varianten. Es gibt Berichte über „starke Hautveränderungen und Störungen in der Durchblutung“, die von diesen Varianten hervorgerufen werden könnten.

Corona-Experte Wendtner rät zu Masken: „Vorsichtig sein, ohne Panik zu verbreiten“

„Man sollte auch einfach nicht vergessen, dass es das Risiko von Post-Covid gibt. Eine Infektion kann viele Folgeschäden nach sich ziehen, etwa Herzmuskelentzündungen“, erklärte Wendter im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. „Das ist für mich auch der Grund, nach wie vor vorsichtig zu sein und ein bisschen auf der Bremse zu stehen – ohne dabei Panik zu verbreiten“.

Corona: Fallzahlen nehmen zum Herbst 2023 wieder Fahrt auf

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet einen Anstieg der Covid-19-Erkrankten, die intensivmedizinische Behandlung benötigen. Die aktuellen Zahlen sind noch vergleichsweise niedrig. Derzeit werden in Bayern 104 Intensivbetten von bestätigten Covid-19-Fällen belegt. Im Oktober des letzten Jahres waren es mehr als 300, im Dezember 2021 sogar über 1.000 Fälle. Die Zahl der Corona-Infektionszahlen in Bayern stieg in der 41. Kalenderwoche von 2559 in der Vorwoche auf 3147 Fälle. Auch das ist ein noch vergleichsweise harmloser Anstieg der Kurve.

Corona im Herbst: Kommt jetzt wieder die Maskenpflicht?

Eine neue Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel oder andere öffentliche Bereiche gibt es derzeit in Deutschland nicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist jedoch darauf hin, dass eine Maske in Phasen mit starker Viruszirkulation (Grippewelle, COVID-19-Welle, RSV-Erkrankungswelle) in Innenräumen ein „zusätzlicher Schutz vor Infektionen" sei. Insbesondere Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten das Maskentragen aus Selbstschutzgründen in Erwägung ziehen. Menschen mit akuten Atemwegssymptomen hingegen sollten eine Maske tragen, um andere zu schützen.