Tragödie am Montblanc: Deutsches Paar stirbt bei Unglück in den Alpen

Von: Romina Kunze

Am Montblanc-Gebirge in den Westalpen sind durch herabstürzenden Gletscher-Teile zwei Menschen gestorben. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Zwei Menschen wurden in der Nähe vom Montblanc von herabstürzendem Gletschereis begraben. Bei den Todesopfern soll es sich um ein Paar aus Deutschland handeln.

Annecy (dpa) – Tragödie am Montblanc: In den französischen Alpen sind zwei Menschen von herabstürzenden Gletschereismassen getötet worden. Wie die zuständige Präfektur mit Sitz in Annecy am Mittwoch (19. April) mitteilte, lösten sich große Eisbrocken des Gletschers und begruben zwei Menschen unter sich. Eine weitere Person wurde den Informationen zufolge leicht verletzt.

Bei den beiden Todesopfern soll es sich laut dem französischen Sender „France Info“ um ein Paar aus Deutschland handeln. Auch die französische Regionalzeitung Midi Libre schreibt von Bergsteigern aus Deutschland. Vier weitere Menschen blieben bei dem Unglück unverletzt, heißt es weiter.

Die Wanderer hatten den Montblanc erklimmen wollen. Der Montblanc – auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“ – ist der höchste Berg der Alpen. Es ist das zweite Unglück in der Region binnen kurzer Zeit: Erst vor etwas mehr als einer Woche kamen bei einer Lawine am Montblanc sechs Menschen ums Leben. (rku/dpa)