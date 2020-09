Trauer bei Dr. Oetker-Fans – Artikel aus Sortiment gestrichen

Das weltweit agierende Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker mit Firmensitz in Bielefeld hat ein weiteres Produkt aus den Regalen der Supermärkte verbannt.

Der Bielefelder Backwarenhersteller Dr. Oetker hat am Mittwoch auf Twitter bekannt gegeben, dass die Produktion des Pizzaburgers eingestellt wird. Der Artikel wird in den kommenden Tagen aus der Tiefkühlabteilung in den Supermärkten verschwinden. Offenbar war die Nachfrage des Produkts zu gering geworden. „Das ist ein direkter Stich ins Herz“, trauerte ein Dr. Oetker-Fan dem Pizzaburger auf Twitter nach aber Pizzaliebhaber hoffen immer noch auf eine neue spezielle Sorte, wie owl24.de* berichtete. *OWL24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.