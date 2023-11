Schauspiel-Legende Elmar Wepper gestorben: BR ändert TV-Programm heute Abend

Von: Martina Lippl

Der beliebte Schauspieler Elmar Wepper ist überraschend verstorben. Die Trauer ist groß.

Update vom 31. Oktober, 18.26 Uhr: Der BR ändert zum Tod von Schauspieler Elmar Wepper am Dienstag das Programm in TV und Radio. „Elmar Wepper war bis aufs engste mit dem Bayerischen Rundfunk verbunden, jede Sendeminute mit ihm war ein Gewinn“, heißt es in einer Mitteilung. Ab 22 Uhr wird der Film „Der Traum vom Süden (2004)“ gezeigt, es folgen zwei Reportagen, die Wepper privat zeigen. Im Hörfunk wird ein Porträt sowie zwei Talk-Runden mit dem verstorbenem bayerischen TV-Legende ausgestrahlt. „Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen“, heißt es in dem Statement vom BR.

Update vom 31. Oktober, 17.30 Uhr: Schauspielerin Uschi Glas und Michaela May sind tief betroffen und traurig (siehe Erstmeldung). Immer mehr Stimmen melden sich nach dem plötzlichen Tod von Elmar Wepper zu Wort. So schreibt Regisseurin Doris Dörrie („Kirschblüten - Hanami“) auf Instagram: „Elmar, wunderbarer Schauspieler, wunderbarer Mensch. Ich werde dich sehr vermissen.“

Schauspieler Marcus Mittermeier postet auf der Plattform X: „Es war mir nie vergönnt, mit ihm arbeiten zu dürfen. Aber bewundert habe ich ihn dennoch. Machs gut, Elmar!“ In den jüngeren Kommentaren von schreibt Mittermeier dann noch: „Ein Stück meiner Kindheit ist mit ihm gegangen.“

„Mir fehlen die Worte“ – Promis trauern um TV-Legende Elmar Wepper

Erstmeldung vom 31. Oktober 2023: München – Es ist eine erschütternde Nachricht. Der TV-Star Elmar Wepper ist am Dienstagmorgen überraschend verstorben. Das bestätigte seine Agentin der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag. Über den plötzlichen Tod des Schauspielers berichtete zuvor die Bunte.de sowie die Bild unter Verweis auf seinen engsten Familien- und Freundeskreis. Wepper soll demnach an Herzversagen verstorben sein.

Trauer um TV-Legende Elmar Wepper - Schauspielerin Uschi Glas schockiert

Schauspielerin Uschi Glas stand gemeinsam mit Elmar Wepper in verschiedenen Serien vor der Kamera. In der TV-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“ allein von 1989 bis 1993. Die 79-Jährige reagierte erschüttert auf seinen Tod.

„Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt.“, so Uschi Glas zu Bild. Elmar sei einer ihrer wichtigsten Kollegen und auch ein wahrer Freund für sie gewesen.

Uschi Glas und Elmar Wepper in der Fernsehserie „Zwei Münchner in Hamburg“ (1989 bis 1993). Archivfoto aus dem Jahr 1991 © IMAGO/teutopress

Schauspielerin Michaela May zu Bild: „Das ist ein Riesenverlust für mich.“ Michaela May und Elmar Wepper kannten sich seit mehr als 50 Jahren. Die beiden Schauspieler kannten sich von verschiedenen Filmproduktionen („Irgendwie und Sowieso“) und setzten sich gemeinsam unter anderem für die Aktion „Telefon-Engel“ ein.

Ministerpräsident Markus Söder schreibt auf der Plattform X (Twitter). „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod von Elmar Wepper erfahren. Elmar Wepper war ein bayerisches Multitalent, er hat die Herzen der Menschen bewegt.“

Söder bezeichnet die TV-Serien wie „Irgendwie und Sowieso“ oder auch „Polizeiinspektion 1“ als Beweis seines breiten Repertoires. Und verweist auf Weppers Erfolg als Synchronsprecher bekannter von Hollywood-Stars, sowie auf seine Rolle im Kinofilm „Kirschblüten – Hanami“ von Doris Dörrie (2008).

Weiter schreibt Söder: „Elmar Wepper war ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne, einer, dem es immer gelang, unsere Heimat in Film und Fernsehen echt und unaufgesetzt zu verkörpern. Bayern wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

FC Bayern trauert um Elmar Wepper

„Der FC Bayern trauert um sein langjähriges Mitglied Elmar Wepper“, postet der FC Bayern auf der Plattform X. Der Schauspieler habe sich bereits im Oktober 1965 dem deutschen Rekordmeister angeschlossen und „wurde im Verein zuletzt mit der stolzen Mitgliedsnummer 180 geführt“.

Die Münchner erinnern zudem in der dazugehörigen Pressemitteilung daran, dass der Schauspieler mit seinem Porträt vor Jahren in der Ausstellung „Mia san treu“ im FC Bayern Museum vertreten gewesen sei.

„Er war der coolste bayerische Striezi im TV“: Bayerischer Rundfunk zum Tod von Elmar Wepper

„Die bayerische Fernsehgeschichte wäre ohne sein Gesicht nicht denkbar“, ist beim BR über den verstorbenen Schauspieler Elmar Wepper zu lesen. „Er war der coolste bayerische Striezi im TV“, heißt es auf der Plattform X. Auch seine Figur als Automechaniker Sepp hätte der bayerischen TV-Serie „Irgendwie und Sowieso“ erst zum Kultstatus verholfen.

„Und doch war der Schauspieler ein zurückhaltend auftretender Mann – der es vielleicht gerade deshalb auch auf die große Leinwand schaffte.“

Große Trauer um Schauspieler Elmar Wepper

Der Tod von Elmar Wepper erschüttert auch seine Fans. Auf der Plattform X sind zahlreiche Posts zum Tod des TV-Stars zu finden.

„Einer meiner Lieblingsschauspieler ist gestorben“, schreibt eine Nutzerin. „Wie schade. Die meisten dürften mit dem Schauspieler Elmar Wepper nichts mehr verbinden, aber alle kennen ihn als Synchronsprecher von Mel Gibson, und dabei war er einfach großartig“, ist unter anderem zu lesen.

Seine Rolle in der Kult-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“ hat nachhaltig Eindruck hinterlassen: „Dr. Ralf-Maria Sagerer – bei ihm hätte damals jeder gerne ein Girokonto gehabt. Sehr schade!“(ml)