Sankt Augustin nimmt Abschied: Gedenkfeier für verstorbene Feuerwehrleute

Von: Johanna Werning

Mit einer Trauerfeier am Freitag gedenkt Sankt Augustin den beiden getöteten Feuerwehrleuten. Auch NRW-Innenminister Reul nimmt daran teil.

Update vom 30. Juni: Mehr als 2000 Menschen haben an der Gedenkfeier für die verstorbenen Feuerwehrleute Magda und Michael teilgenommen. Die Trauerfeier fand auf dem Klostergelände der Steyler Missionare in Sankt Augustin statt.



„Es ist überwältigend zu sehen, wie viele Menschen hier heute zusammengekommen sind. Die ganze Blaulichtfamilie befindet sich in Trauer“, sagt Bürgermeister Dr. Max Leitterstor. „Wenn ich die Augen schließe, habe ich Bilder im Kopf und Sätze im Ohr, die ich nie wieder vergessen werde. ‚Wir haben beide gefunden, sie liegen direkt nebeneinander‘“, sagte Leitterstor.

„Sie wollten nur helfen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) über die beiden Toten. „Ich war selbst vor Ort. Hoffnungslosigkeit war greifbar. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Alles, was ich tun konnte, war zuhören und da sein“, sagte Reul bei der Trauerfeier. Und: „Wir wissen noch nicht viel über die Ursache für diesen Unfall, aber wir stehen in der Pflicht, die offenen Fragen zu beantworten“, sagte Reul. „Das sind wir den beiden Verstorbenen schuldig.“

Mit Blumen verabschiedet sich die Feuerwehr aus ganz Deutschland bei der Trauerfeier der verstorbenen Feuerwehrleute Magda und Michael. © Roberto Pfeil/dpa

Gedenkfeier nach Brand-Tragödie in Sankt Augustin: „Stadt hält den Atem an“

Erstmeldung vom 27. Juni: Köln– Der Schock sitzt noch immer tief: Rund anderthalb Wochen sind seit dem tragischen Tod zweier Feuerwehrleute in Sankt Augustin vergangen. Am Sonntag sind Magda und Michael bei einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradladen ums Leben gekommen. „Es ist mit Sicherheit einer der schwärzesten Tage für die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis, den wir je erleben müssen, es hat uns alle tief betroffen gemacht“, sagte Kreisbrandmeister Stefan Gandelau. Am Freitag, 30. Juni, findet eine Gedenkfeier für die verstorbenen Feuerwehrleute Michael und Magda statt.

Sankt Augutin: Gedenkfeier für die verstorbenen Feuerwehrleute am Freitag

Mit einer Trauerfeier am Freitag will Sankt Augustin den beiden getöteten Feuerwehrleuten gedenken. © Dominik Bund/Imago

Bundesweit zeigten die Menschen riesige Anteilnahme am Tod der beiden Feuerwehrleute. Vor der Wache wurde ein Meer aus Blumen abgelegt. In den Sozialen Netzwerken wurden unzählige Beileidsbekundungen ausgesprochen. Außerdem wurde ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen der verunglückten Feuerwehrleute eingerichtet.

Die Trauerfeier findet auf dem Klostergelände der Steyler Missionare statt. „Die Stadt hält den Atem an und aus ganz Nordrhein-Westfalen, aus der gesamten Bundesrepublik und zum Teil aus dem Ausland gibt es eine Welle der Solidarität und Anteilnahme“, heißt es unter anderem in der offiziellen Einladung.

Neben Bürgermeister Max Leitterstorf und dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin Herbert Maur wird unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul eine Rede halten. Zusätzlich werden Geistliche der katholischen und evangelischen Kirche Psalmen und Gebete sprechen. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter spielt einen Musikzug.

Gedenkfeier für die verstorbenen Feuerwehrleute in Sankt Augustin

Ort der Gedenkfeier: Klostergelände der Steyler Missionare (Arnold-Janssen-Straße 30)

Klostergelände der Steyler Missionare (Arnold-Janssen-Straße 30) Datum der Gedenkfeier: Freitag, 30. Juni 2023, um 17 Uhr

Freitag, 30. Juni 2023, um 17 Uhr Anreise zur Gedenkfeier: Die Stadt empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Anreise mit der Stadtbahnlinie 66 (Haltestelle Sankt Augustin Kloster) sowie mit verschiedenen Busverbindungen; Haltestelle Kinderkrankenhaus (Linie 508) und Sankt Augustin Zentrum (Linien 508, 517, 518, 529, 535, 540).

„Fassungslos, schockiert und sprachlos“: Sankt Augustin trauert um tote Feuerwehrleute

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der Ortsvorsteher von Niederpleis René Puffe (CDU) im Namen des Ortes eine emotionale Traueranzeige. „Fassungslos, schockiert und sprachlos mussten wir erfahren, dass zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederpleis bei einem Großbrand, am 18.06.2023, ihr Leben ließen“, heißt es in der Traueranzeige für die getöteten Feuerwehrleute Magda und Michael.

Was ist in Sankt Augustin passiert? ► Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Sonntag (18. Juni) im Großeinsatz bei einem Brand in Sankt Augustin. ► In einem Motorradgeschäft war ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich war über dem Laden eine gut 50 Meter hohe Rauchsäule zu sehen. Die Warnapp NINA löste aus. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz. ► Während des Einsatzes soll es dann mindestens zu einer Verpuffung gekommen sein. Ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin wurden vermisst. Sie sollen zu den ersten gehört haben, die am Sonntag das Brandgebäude betreten haben. Am Abend gab es dann die traurige Gewissheit: Die beiden sind bei dem Einsatz ums Leben gekommen. ►Elf Einsatzkräfte wurden verletzt, fünf von ihnen wurden zeitweise in Krankenhäuser gebracht.

Auch die freiwillige Feuerwehr Niederpleis selbst veröffentlichte eine Trauerbotschaft. „Fassungslos und mit großer Trauer gedenken wir Magda und Michael, die in der Ausübung ihres geliebten Ehrenamtes viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden“, heißt es darin. „Ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen, und ihre Zuverlässigkeit war für jeden von uns Vorbild und Ansporn. Sie werden für immer eine Lücke in unseren Reihen hinterlassen.“ Die Facebook-Seite der freiwilligen Feuerwehr ist seitdem in schwarz-weiß gehalten. (jw)