Schnelltests verantwortlich für steigende Corona-Inzidenz?

Sind die vielen Schnelltests Schuld daran, dass die Corona-Inzidenz so rasant ansteigt? Das jedenfalls behaupten einige Corona-Kritiker. Was ist da dran?

Hamburg – Seit Wochen steigen die Corona-Zahlen deutschlandweit wieder rasant an. Auch in Hamburg hat sich der Inzidenzwert seit Mitte Februar mehr als verdoppelt. Woran liegt das? Die Gesellschaft ist sich in diesem Punkt uneins. Während das RKI, Virologen und andere Wissenschaftler behaupten, dass die Virusmutation B.1.1.7 Schuld an den steigenden Infektionsraten sind, meinen Corona-Kritiker, dass es an den vielen Schnelltests im Land liegt. Denn seit Mitte März gibt es in Hamburg die Möglichkeit für jeden, sich einmal die Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Das führe, so die Behauptung, dazu, dass sich mehr Menschen testen lassen und dadurch auch mehr positive Fälle aufgespürt werden, die ohne das massenweise Testen unentdeckt geblieben wären. Ungeachtet des Ursprungs der steigenden Infektionszahlen gilt in Hamburg ab Montag, 29. März 2021, eine neue Corona-Verordnung. Unter anderem müssen Hamburger jetzt auch im Auto eine Maske tragen.