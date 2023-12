Das kleinste Standesamt Deutschlands gibt es in Baden-Württemberg

Von: Dominik Grill

Dieses Standesamt in Baden-Württemberg bietet eine besonders persönliche Atmosphäre. © Picture Alliance/Patrick Seeger

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Ort für den großen Moment ist, wird in Baden-Württemberg fündig. Hier befindet sich das kleinste Trauzimmer Deutschlands.

Stuttgart - Der Moment, wenn zwei Menschen sich das „Ja“-Wort geben, zählt zu den schönsten im ganzen Leben. Diese wunderbaren Augenblicke wollen gebührend begangen werden. Dass dies auch in aller Bescheidenheit möglich ist, zeigt BW24 in einem Artikel über das kleinste Standesamt Deutschlands, das sich in Baden-Württemberg befindet.

