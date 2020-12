Trier: Auto rast in Menschen! Zahl der Toten steigt - Zeugen schildern schreckliche Szenen - Bürgermeister weint bei PK

Mehrere Menschen sind in der Fußgängerzone in Trier von einem Auto angefahren worden. Es gibt Tote und Verletzte. Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei bittet den Bereich zu meiden.

In der Fußgängerzone von Trier sind mehrere Menschen von einem Auto angefahren worden.

sind mehrere Menschen von einem Auto angefahren worden. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen ums Leben gekommen. Es gibt mindestens zehn Verletzte.

Ein Video zeigt die Festnahme des mutmaßlichen Täters.

Dieser Nachrichten-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 1. Dezember 2020, 16.13 Uhr: Um 19 Uhr wollen die Stadt Trier, die Polizei und die Berufsfeuerwehr in einer Pressekonferenz über den Vorfall in der Innenstadt berichten. Dann soll der aktuelle Stand der Ermittlungen zu dem schlimmen Vorfall von heute Nachmittag veröffentlicht werden.

Update vom 1. Dezember 2020, 16.13 Uhr: Nach Polizei-Angaben raste ein 51-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgängerzone in Trier. Er habe offenbar „wahllos“ Menschen angefahren. Zeugen berichten, dass der Fahrer etwa nicht gehupt habe, das lässt auf eine absichtliche Tat schließen. Nach aktueller Erkenntnis fuhr der Wagen vom bekannten Porta Nigra in Richtung des Hauptmarktes und anschließend in die Fleischstraße.

Todeszahlen in Trier steigen - Aktuelle News zur Amokfahrt

Update vom 1. Dezember 2020, 16.00 Uhr: Mittlerweile gibt es mehr als zwei Todesopfer. Das bestätigte ein Polizei-Sprecher in Trier. Auch die Zahl der Verletzten steige weiter. Zunächst war von zehn Verletzten die Rede. Der Trierer Volksfreund berichtet aktuell von vier Toten - darunter ein Kind.

Vorfall in Trier „erschütternd“ - Merkel-Sprecher reagiert geschockt auf Amokfahrt - aktuelle News

Update vom 1. Dezember 2020, 15.57 Uhr: Mittlerweile hat auch Angela Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert auf die Amok-Fahrt reagiert. Der Vorfall sei „erschütternd“, so Seibert via Twitter. Weiter schrieb er: „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Was in #Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 1, 2020

Update vom 1. Dezember 2020, 15.51 Uhr: Die Polizei hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Nach der Festnahme des SUV-Fahrers gibt es demnach aktuell keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Das sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag.

Trier von Amokfahrt erschüttert: Bürgermeister erschüttert - „sieht aus wie nach einem Krieg“ - News

Update vom 1. Dezember 2020, 15.37 Uhr: Die Innenstadt um Trier ist aktuell weiträumig abgesperrt. Sanitäter und Ärzte sind vor Ort, um Verletzte zu behandeln. Mehrere hundert Einsatzkräfte der Polizei sperren aktuell die Stadt ab. Das berichtet Oberbürgermeister Leibe bei ntv. Demnach gehe es jetzt auch darum Beweise zu sichern.

Der Fahrer raste allem Anschein nach durch die Fußgängerzone von Trier. Dabei fuhr er etliche Menschen an und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Auch Auslagen der Geschäfte wurden quer über die ganze Fußgängerzone verteilt. Oberbürgermeister Leibe sagte zu ntv: „Es sieht aus wie nach einem Krieg“.

Amokfahrt durch Fußgängerzone in Trier: Bürgermeister weint bei Pressekonferenz - Live-Ticker

Update vom 1. Dezember 2020, 15.27 Uhr: Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe informierte nach der Amok-Fahrt auf einer Pressekonferenz. Dabei brach der Politiker nach Bild-Angaben in Tränen aus. Er berichtete demnach: „Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich. Es bot sich ein Anblick des Grauens. Da steht ein Turnschuh eines Mädchens und das Mädchen ist tot.“

+ Die Polizei sichert den Tatort nahe der Fußgängerzone, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat. © Harald Tittel/dpa

Trotz der Festnahme gibt es bislang keine Hinweise zur Motivation des Fahrers.

Aktuelle News: Amokfahrt in Trierer Fußgängerzone - Video zeigt Festnahme des Fahrers

Update vom 1. Dezember 2020, 15.21 Uhr: Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Autos gefasst. Es handelt sich dabei um einen 51-jährigen Deutschen aus der Nähe Trier, wie die Polizei bestätigte. Mittlerweile ist ein Video aufgetaucht, auf dem mutmaßlich die Festnahme des Amok-Fahrers zu sehen ist. Darauf sieht es so aus, als sei der silberne Range Rover von einem zivilen Polizei-Fahrzeug seitlich gerammt und so zum Stehen gebracht worden. Mehrere Beamte nahmen dann den Fahrer fest.

Update vom 1. Dezember 2020, 15.08 Uhr: Nach Angaben der Bild soll es sich bei dem Wagen um einen dunklen Range Rover gehandelt haben. Ein Zeuge soll zudem berichtet haben, dass „Leute durch die Luft geflogen“ seien.

Ein anderer Augenzeuge schilderte gegenüber Focus-Online eine schreckliche Szene in Trier: Es seien „unzählige“ Menschen zur Seite gesprungen - auf der Straße lagen demnach über 30 Personen - teils regungslos. „Das Auto fuhr gefühlt mit 70 bis 80 Stundenkilometern, hupte nicht, sondern gab nur Gas“, so der Zeuge. Die Innenstadt von Trier war demnach sehr gut besucht.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Update vom 1. Dezember 2020, 14.58 Uhr: In der Trierer Innenstadt hat es mehrere Tote und Verletze gegeben, teilt die Polizei Trier via Twitter mit. „Ein Fahrer ist gefasst“, schreibt die Polizei. Zuvor hieß es, eine Person sei festgenommen worden. Weitere Infos würden folgen. Die Versorgung der Verletzten habe absoluten Vorrang.

Live-Ticker: Auto rast durch Fußgängerzone in Trier/Rheinland-Pfalz

Aktuell sind die Hintergründe des Vorfalls noch komplett unklar. Gegenüber dem SWR hatten Augenzeugen berichtet, dass ein Auto durch die Fußgängerzone gerast sei und absichtlich Menschen angefahren habe. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach zudem von einer Amok-Fahrt.

Auto rast in Menschen: Tote und Verletzte in Trierer Fußgängerzone

Erstmeldung vom 1. Dezember 2020

Trier - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen durch die Fußgängerzone in Trier (Rheinland-Pfalz) gerast. Nach ersten Informationen gibt es Tote und Verletzte.

Auto rast in Fußgängerzone in Trier - zwei Tote und zehn Verletzte

Der SWR hatte zuvor berichtet, dass bei einer Amokfahrt zwei Menschen ums Leben gekommen und zehn verletzt wurden. Der SWR bezieht sich auf Angaben des Trierer Oberbürgermeisters Leibe. Die Polizei Trier bestätigt den Vorfall via Twitter. Der Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen festgenommen worden. Ein Fahrzeug sei sichergestellt worden.

„Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt“, twittert die Polizei.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Die Polizei ist gemeinsam mit Einsatzkräften in der Fußgängerzone in Trier vor Ort. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei Rheinpfalz appelliert via Twitter: „Bitte verbreiten Sie keine Spekulationen“. Gesicherte Informationen gebe es bei den Kollegen der Polizei Trier. (ml)

Rubriklistenbild: © Harald Tittel/dpa