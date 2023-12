Trigema-Chef Wolfgang Grupp: Das sagt er zur Arbeitseinstellung der Generation Z

Von: Sina Alonso Garcia

Jüngere Menschen stellen zunehmend höhere Anforderungen an die Berufswelt und gelten als deutlich anspruchsvoller als ihre Eltern. Wie geht Trigema-Chef Wolfgang Grupp mit der Generation Z um?

Burladingen – Teilzeit statt 40-Stunden-Woche: Viele junge Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, haben andere Anforderungen an die Berufswelt als ihre Eltern. Studien zufolge weisen Beschäftigte unter 30 Jahren eine geringere Loyalität gegenüber ihren Arbeitgebern auf und legen mehr Wert auf Flexibilität und gute Arbeitsbedingungen als Ältere. Doch die Vorstellung vom „perfekten Arbeitgeber“ hat auch ihre Schattenseiten: Sind die jungen Menschen zu anspruchsvoll? Immer wieder kochen in Deutschland Diskussionen um die Arbeitsmoral der Generation Z (Jahrgänge 1997 bis 2012) hoch. Wie blickt Trigema-Chef Wolfgang Grupp (81) auf das Thema?

Wolfgang Grupp lobt Arbeitsmoral junger Mitarbeiter: „Bei uns sind die jungen Leute top“

Er selbst kommt als Jahrgang 1942 noch aus einer völlig anderen Generation, muss sich aber heute gezwungenermaßen mit den Bedürfnissen junger Arbeitnehmer beschäftigen – insbesondere jetzt, wo er kurz vor der Unternehmensübergabe von Trigema an seine Kinder steht. Im Interview mit RTL sprach der Burladinger Textilunternehmer nun Klartext über die Generation Z: Er könne, zumindest bei Trigema, nicht feststellen, dass junge Menschen weniger arbeitswillig seien. Stattdessen seien sie höchst engagiert.

„Bei uns sind die jungen Leute top, sie sind engagiert“, sagt Grupp. Alle leitenden Positionen seien durch ehemalige Lehrlinge besetzt. „Der Lehrling weiß: Wenn er Leistung bringt, kann er es in diese Positionen schaffen.“ Wie der Trigema-Chef bereits in einem anderen Interview erklärte, stelle er keinen in einer höheren Position ein. Stattdessen müssen sich seine Angestellten einen Führungsposten erst durch gute Arbeit verdienen. Auch Akademiker sieht Grupp ungern bei Trigema.

Der Unternehmer ist überzeugt: Die Arbeitsmoral, die eine Firma und die Chefs ihren Mitarbeitern vorleben, spiegele sich auch in der Arbeitseinstellung der Angestellten wider. Der Schlüssel sei, dass das Unternehmen den Auszubildenden klarmache, nur Leistung würde belohnt. So würde auch ein Betriebsklima erzeugt, in dem Mitarbeiter aus eigenem Antrieb gerne Arbeitseifer aufbringen.