Wolfgang Grupp über seine Ehefrau: „Sie sagt, was ich tun muss, ich folge“

Von: Nadja Pohr

Für Elisabeth Grupp ist Wolfgang Grupp nicht nur ihr Mann, sondern auch ihr Chef. Bei Trigema übernimmt die 57-Jährige dennoch eine wichtige Rolle und weist den Unternehmer auch mal zurecht.

Burladingen/Köln - Seit vielen Jahren führt Wolfgang Grupp erfolgreich das Textilunternehmen Trigema im baden-württembergischen Burladingen. Nun steht zum 1. Januar 2024 ein Generationenwechsel bevor: Wolfgang Grupp übergibt seine Firma an seine beiden Kinder Wolfgang Grupp Junior und Bonita. Sicherlich kein leichter Schritt für den Chef, der mit seinen klaren Prinzipien die Firma zu dem machte, was sie heute ist.

Für Wolfgang Grupp stand jedoch schon immer fest, dass seine Familie die Nachfolge antreten wird. Auch seine Frau Elisabeth Grupp spielt bei Trigema weiterhin eine wichtige Rolle. In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger erklärt das Ehepaar, wie sie das Zusammenspiel von Familie und Beruf meistern.

Wolfgang Grupp muss mit Kritik aus der Familie klarkommen

Seit mehr als 35 Jahren sind Wolfgang und Elisabeth Grupp verheiratet und fungieren als eingespieltes Team. Während der 81-Jährige viel Präsenz in der Öffentlichkeit und den Medien zeigt, bleibt seine Frau oft nur im Hintergrund. „Der beste Markenbotschafter von Trigema ist erstmal mein Mann, dann kommt der Affe und dann sind wir dran“, erklärt sie lachend. Nicht immer ist sie jedoch damit einverstanden, was ihr Gatte der Presse erzählt. „Ich glaube, ich bin die Einzige, die ihn wirklich kritisieren kann und auf die er dann auch hört“, sagt die Unternehmerin. Wolfgang Grupp entgegnet, er habe keine andere Wahl: „Als ich geheiratet habe, habe ich das Heft meiner Frau in die Hände gelegt. Sie sagt, was ich tun muss, ich folge.“

Ganz so einfach läuft es bei Familie Grupp dann aber doch nicht immer ab, wie im weiteren Verlauf des Interviews deutlich wird. „Wir sind eine sehr diskussionsfreudige Familie, da geht es sicherlich auch manchmal heiß her“, verrät Elisabeth Grupp. Für Debatten sorgen eben etwa die markanten Sprüche des Firmenpatriarchs. Zum Beispiel, als Wolfgang Grupp den Ausdruck „Weiber-Geschacher“ verwendete, als Angela Merkel den CDU-Vorsitz an Annegret Kramp-Karrenbauer übergab. „Das ist sicherlich nicht in Ordnung. Das Kritisieren meine Tochter und ich und auch mein Sohn dann auch“, sagt Elisabeth. Dennoch finde sie es gut, dass ihr Mann durch seine Spitzen auch öffentlich zum Diskutieren anregt.

Elisabeth Grupp: „Mein Mann ist nun mal mein Chef“

Am Ende einigt sich die Familie Grupp dann meist doch auf einen Konsens und versucht, Privates und Berufliches weitestgehend zu trennen. Trotzdem höre „die Firma am Frühstückstisch nicht auf“. „Mein Mann ist nun mal mein Chef“, betont die 57-Jährige. „Er war mein Mentor und er ist mein Mentor und das seit 35 Jahren.“

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger sprechen Elisabeth und Wolfgang Grupp über ihre Familie. © IMAGO/Pervin Inan-Serttas

Nachdem sich die beiden damals in Österreich kennengelernt hatten, war schnell klar, dass Elisabeth bei Trigema mitarbeiten würde. Aus ihrer Sicht sei das selbstverständlich gewesen. „Die Firma ist nun mal der Hauptarbeitgeber in einer Kleinstadt und es hängt sehr viel davon ab. Er konnte sein Leben nicht ändern, ich konnte es schon“, so die Unternehmerin. Gemeinsam haben sie in all den Jahren einiges erreicht.