Alexander (13) vermisst: Mutter macht Fund auf Nachttisch und hat Vermutung - „Bitte sagt mir, dass er lebt!“

Wo ist Alexander aus Troisdorf? Die Polizei sucht bereits seit Ende März nach dem Teenager. Seine Mutter äußert nun eine Vermutung.

Von dem 13-jährigen Alexander aus Troisdorf fehlt jede Spur.

Der Teenager wurde am 24. März zum letzten Mal gesehen.

Nun suchte die Polizei mit einer Hundertschaft nach dem Jungen.

Update vom 8. April 2020: Noch immer fehlt von Alexander aus Troisdorf jede Spur, noch immer ist nicht klar, ob der 13-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Wie die Polizei kurz nach dem Verschwinden des Jungen erklärt, verließ Alexander offenbar freiwillig das Elternhaus.

Die Mutter des Vermissten erklärte nun gegenüber Bild, dass Alexander am Abend seines Verschwindens seine SIM-Karte aus dem Handy genommen haben muss. Diese fand Susanne Herr am frühen Morgen auf dem Nachttisch ihres Kindes.

Als die Eltern den Teenager am frühen Morgen wecken wollten, fiel das Verschwinden des 13-Jährigen auf. Umgehend wurde die Polizei informiert, mehrere Suchaktionen, unter anderem mit einem Hubschrauber, blieben jedoch erfolglos.

In dem Interview äußert die Mutter dann auch ihren ersten Verdacht: „Ich habe irgendwie die Vermutung, dass er bei einem seiner Freunde, die er über die Online-Spiele kennengelernt hat, sein könnte. Aber da weiß man ja auch nicht, an wen er da geraten ist.“

„Bitte Alexander, komm nach Hause. Oder an denjenigen, der es weiß: Sag uns, wo er ist!“, appelliert Susanne Herr in dem Interview.

Alexander (13) vermisst: Mutter mit emotionalem Appell vor laufender Kamera - „Bitte sagt mir, dass er lebt!“

Update vom 7. April 2020: Noch immer fehlt jede Spur von dem 13-jährigen Alexander aus Troisdorf. In derZDF-Sendung „Hallo Deutschland“ meldete sich die Mutter des vermissten Teenagers nun zu Wort. Susanne Herr erklärt in dem Interview, dass sie ihre Kinder immer vor den Gefahren im Internet gewarnt habe. Streit habe es mit Alexander auch keinen gegeben.

„Er würde von alleine nicht auf die Idee kommen, zehn Tage wegzubleiben“, erklärt die Mutter des Vermissten. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Alexander unter falschen Versprechungen von zuhause weggelockt worden ist. In dem Interview richtet sich Susanne Herr direkt an die Personen, die möglicherweise bei ihrem Sohn sind.

„Bitte sagt mir, dass er lebt!“, fleht Alexanders Mutter. Sie wisse nicht, ob ihr Kind in einem Keller eingesperrt sei oder ob der 13-Jährige „bereits tot“ sei.

Wo ist Alexander (13)? Polizei äußert sich nach Einsatz mit Hundertschaft - Eindringlicher Appell an Bevölkerung

Ursprungsmeldung vom 6. April 2020: Troisdorf - Wo ist Alexander? Dieser Frage geht die Polizei bereits seit dem 24. März 2020 nach. An diesem Tag wurde der 13-Jährige zum letzten Mal gesehen, Hinweise auf ein Verbrechen liegen bislang jedoch nicht vor.

Wie der Express berichtet, sollen der Polizei zwar erste Hinweise vorliegen, doch Alexander bleibt verschwunden. Im Gespräch mit dem Express appelliert Polizeisprecher Robert Scholten eindringlich: „Alle, die Alexander in den letzten Tagen gesehen oder getroffen haben, sollen sich bitte melden!“

Alexander aus Troisdorf vermisst - Polizei sucht nach dem Teenager

Wie die Polizei bereits kurz nach dem Verschwinden des Teenagers erklärt, wurde Alexander am Montagabend, den 24. März, gegen 22 Uhr zum letzten Mal an der Wohnanschrift der Eltern in Kriegsdorf gesehen.

Der 13-Jährige soll vermutlich freiwillig das Haus verlassen haben. Wie die Polizei in einer Mitteilung weiter erklärt, soll Alexander sein Handy ohne SIM-Karte und seine Nintendo-Switch-Spielekonsole mitgenommen haben.

Am Sonntag suchte nun eine Einsatzhundertschaft nach dem 13-Jährigen. Wie der Express weiter berichtet, soll an der Suche am alten Schlachthof in Bonn auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen sein. Nach einigen Stunden soll der Einsatz jedoch abgebrochen worden sein, von Alexander fehlt auch nach dem Einsatz jede Spur.

Troisdorf: Alexander vermisst - Fotos und Personenbeschreibung veröffentlicht

Warum der Teenager sein Elternhaus verlassen haben könnte, ist nicht klar. Bereits kurz nach seinem Verschwinden begann die Polizei mit einer umfassenden Suche nach dem 13-Jährigen. Neben zwei veröffentlichten Fotos wird Alexander als etwa 163 Zentimeter groß, mit einer schlanken Figur, braunen Augen und blonden, kurzen Haaren beschrieben.

Troisdorf: Vermisster Alexander verließ offenbar freiwillig sein Elternhaus

Am Tag seines Verschwindens trug der 13-Jährige einen schwarzen Pullover mit Kapuze der Marke Hollister, eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Adidas-Turnschuhe mit grünen Sprenkeln.

Alexander hat das Haus offenbar zusätzlich mit einem schwarzen Base-Cap, einem dunkelblauen Kapuzenpullover der Marke Hollister, einer hellblaue Jogginghose und schwarzen Kopfhörern verlassen.

Alexander aus Troisdorf vermisst - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der vermisste Teenager soll sich in der Vergangenheit oft im Raum Siegburg sowie in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofes und auch in Köln aufgehalten haben.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen bleibt der 13-Jährige vermisst. Wer hat Alexander gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-4141 entgegen

