Trotz Coronavirus: Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Mit erheblichen Einschränkungen könnte der Weihnachtsmarkt in Münster auch im Jahr 2020 stattfinden. Aufgrund des Coronavirus lässt die Stadt nun ein Konzept dafür prüfen.

Münster – Die Weihnachtsmärkte in der Domstadt haben langjährige Tradition in der Adventszeit. Stets locken die beleuchteten Buden tausende Besucher an, die Glühwein trinken, Weihnachtsgeschenke kaufen oder einfach nur bummeln wollen. In Zeiten des Coronavirus steht die Großveranstaltung jedoch auf der Kippe.

In stark abgespeckter Version soll der Weihnachtsmarkt in Münster aber auch 2020 stattfinden können*. Welche Maßnahmen die Stadt dafür ergreift, lesen Sie bei msl24.de. *msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.