CureVac: So hoch fallen die Gehälter beim Tübinger Unternehmen aus

Von: Franziska Schuster

Teilen

Das Unternehmen CureVac mit Sitz in Tübingen hat rund 1.000. Mitarbeiter. © dpa/Sebastian Gollnow

Mehr zum Thema Gehalt bei CureVac: Das zahlt das Pharmaunternehmen aus Baden-Württemberg

Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac ist den meisten seit der Coronapandemie ein Begriff. In der Region ist das Unternehmen ein beliebter Arbeitgeber.

Tübingen - Das renommierte biopharmazeutische Unternehmen CureVac mit Sitz im baden-württembergischen Tübingen hat sich einen guten Ruf in der Entwicklung von RNA-basierten Therapien und Impfstoffen erworben. Doch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch als Arbeitgeber genießt CureVac eine besondere Anerkennung. Mitarbeiter schätzen das Unternehmen als Arbeitgeber, wie Bewertungen auf der Plattform kununu.com zeigen. BW24 hat die Bewertungen unter die Lupe genommen und verrät, was Angestellte bei CureVac verdienen.