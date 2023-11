Technik Museum Speyer hat den Dreh raus – U-Boot U17 erfolgreich gedreht

Von: Peter Kiefer

Rheinland-Pfalz - Ein 350 Kilo schweres U-Boot soll vom Technik Museum Speyer nach Sinsheim verschifft werden. Doch U17 ist zu hoch für einige Brücken – es muss gekippt werden:

Update vom 8. November, 14:21 Uhr: Es hat geklappt! Riesige Erleichterung bei allen Beteiligten am Mittwoch auf dem Gelände des Technik Museums Speyer: Das 350 Tonnen schwere U-Boot U17 wurde erfolgreich auf die Seite gedreht – Test bestanden. Der spektakuläre Weitertransport nach Sinsheim 2024 kann kommen.

Auf den Startknopf drückte am Mittwoch der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner, der 2012 aus der Stratosphäre gesprungen war: „Ich kenne Museumschef Hermann Layher seit mehr als 20 Jahren“, so Baumgartner gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Als gelernter Maschinenschlosser und Kfz-Mechaniker habe er geholfen, die richtige Technik zu finden.

Das ausgemusterte U-Boot U17 wird auf dem Gelände des Technik Museums in Speyer gedreht. © Uwe Anspach/dpa

U-Boot soll im 2. Versuch gekippt werden – hat Technik Museum Speyer jetzt den Dreh raus?

Erstmeldung vom 8. November, 10:01 Uhr: Einer der spektakulärsten Schwertransporte der letzten Jahre zu Wasser und zu Lande quer durch Deutschland steht vor einer neuen Herausforderung! Denn nachdem das 350 Tonnen schwere U-Boot U17 im Technik Museum Speyer (Rheinland-Pfalz) angekommen ist, muss es im Zuge der Vorbereitungen für den Weitertransport zum Schwestermuseum in Sinsheim (Baden-Württemberg) gekippt werden.

Name U17 U-Boot-Klasse 206 A Länge 48,5 Meter Höhe 9 Meter Gewicht 500 Tonnen

U-Boot im Technikmuseum Speyer muss für Weitertransport gedreht werden

Hintergrund: Weil die ausgemusterte U17 auf einem Schwimmponton im Jahr 2024 auf dem Neckar auf dem Weg zum Technik Museum Sinsheim, dem finalen Ausstellungsort, auch durch Heidelberg geschleppt wird, muss das 9 Meter hohe U-Boot um 90 Grad gedreht werden. Ansonsten würde der Stahl-Koloss nicht unter der dortigen Alten Brücke sowie weiteren Brücken durchpassen!

Deshalb der neuerliche Versuch durch Experten, U17 am Mittwochmorgen (8. November) ab 9 Uhr in einem aufwendigen Manöver vorsichtig zu kippen und auf die Seite zu legen. Ein erster Test, das tonnenschwere Unterwasser-Gefährt zu drehen, wurde im September aus technischen Gründen abgesagt – das U-Boot hätte von der Dreh-Vorrichtung beschädigt werden können, wie SÜDWEST24 berichtete.

Lastverteilband soll U-Boot vor Schäden bei Drehung schützen

Eine neue Lösung musste also her: Jetzt haben die Techniker der Museen in Sinsheim und Speyer, sowie die Spedition Kübler und der Hersteller der Dreh-Vorrichtung etwas ausgetüftelt. Rund 120 Tonnen an Batterien sind längst ausgebaut, um das Schwergewicht zu erleichtern. Die Seitenruder mussten zudem entfernt und die Motoren gesichert werden, dass sie beim Drehen des U-Boots nicht verrutschen.

Jetzt umspannt ein drei Zentimeter starkes Lastverteilband das U-Boot und trennt damit die Außenhaut von U17 und die Rollen der Dreh-Vorrichtung. Somit soll möglichen Belastungsschäden am U-Boot vorgebeugt werden. „Ein solches Unterfangen wurde bislang noch nie in Angriff genommen“, erklärt Projektleiter Michael Einkörn die Brisanz des Vorhabens.

Hunderttausende Schaulustige säumten das Rhein-Ufer, als U17 im Mai 2023 in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an ihnen vorbei schipperte. Und beim Weitertransport 2024 dürften wieder unzählige Technik-Fans dem 48 Meter langen U-Boot auf seiner dann wirklich allerletzten Fahrt zu Wasser zuwinken. (pek)