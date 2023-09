Über 30 Grad ab Dienstag – es wird wieder sommerlich in NRW

In NRW wird in der neuen Woche nochmal Freibadwetter erwartet (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

Bei dieser Wetterprognose will man sofort den Sonnenschirm aufspannen: NRW erwartet nochmal einen Spätsommer mit über 30 Grad.

Köln – Mit viel Regen, immer wieder Gewittern und kaum mehr als 20 Grad sah es Ende August schon eher nach Herbst als nach Sommer aus. Doch der Spätsommer schlägt in NRW in der neuen Woche nochmal richtig zurück. Teilweise werden über 30 Grad, lokal sogar bis zu 33 Grad erwartet, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dazu gibt es weitgehend strahlenden Sonnenschein bei nur wenigen Schleierwolken.

