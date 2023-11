Über Baden-Württemberg zieht weiteres Schneetief

Von: Nadja Pohr

Drucken Teilen

In den nächsten Tagen bleibt der Schnee in Baden-Württemberg noch ein Thema. (Symbolfoto) © dpa/Armin Weigel

Der Schnee hat bereits für chaotische Bedingungen in Baden-Württemberg und anderen Teilen in Deutschland gesorgt. Auch in den nächsten Tagen werden die Flocken weiter vom Himmel fallen.

Mehr zum Thema Neue Schneetiefs bringen den Hochwinter nach Baden-Württemberg

Stuttgart - Der Schnee hat in einigen Regionen Deutschlands zu Beginn der Woche für Chaos gesorgt. BW24 verrät, wann in Baden-Württemberg mit einem neuen Schneetief gerechnet wird und wo jetzt Hochwinter herrscht.

Die Temperaturen im Land bleiben weiter niedrig und sorgen dafür, dass der Schnee wohl noch erhalten bleibt. Laut den Prognosen werde das Winterwetter auch nicht so schnell enden, wie Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt.