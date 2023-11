Extravagant und provokativ: Ukrainische Modewelt trifft auf Hamburg

Von: Adriano D'Adamo

Models zeigen Kreationen des ukrainischen Labels Bobkova auf der Mercedes-Benz Fashion Week im Telegraphenamt anlässlich der Berlin Fashion Week. © Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Im Rahmen des Städtpakts Hamburg - Kiew präsentieren sich ukrainische Designer in der Hansestadt. Ein Event, das die kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen stärkt.

Hamburg – „Extravagant. Provokativ. Ukrainisch.“ - Unter diesem Leitspruch erobern über 25 ukrainische Modedesigner am 1. Dezember die Europa Passage in Hamburg. Darunter befindet sich auch Kristina Bobkova. Sie hat ihre Kollektionen bereits auf der Berliner Fashion Week präsentiert, so die Organisatoren.

Das Projekt ist Teil des Städtebündnisses zwischen Hamburg und Kiew. Es zielt darauf ab, die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Städte zu stärken. Zur feierlichen Eröffnung am Freitagabend sind besondere Gäste geladen. Der ukrainische Botschafter, Oleksii Makeiev, und die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Iryna Tybinka, haben ihr Kommen angekündigt. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.