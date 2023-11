Wochenende in NRW: Kirmes mit Feuerwerk, Weihnachtsmarkt und Lichtwochen

Von: Constanze Julita

Am Wochenende (3. bis 5. November) finden in NRW zahlreiche Kirmes-Events mit Fahrgeschäften, Imbissbuden und Feuerwerk statt. © Henning Angerer/ IMAGO

Ob Kirmes-Events mit Feuerwerk, Weihnachtsmarkt oder die Lichtwochen in Essen – in NRW wird am Wochenende (3. bis 5. November) wieder einiges an Programm geboten.

Köln – In NRW gibt es am Wochenende (3. bis 5. November) wieder einiges zu erleben: Seien es mehrere Kirmes-Veranstaltungen mit Feuerwerk oder der erste Weihnachtsmarkt in NRW. Wer lieber Lust auf Bummeln und Stöbern hat, kann nach Vintage-Schätzen auf einem Flohmarkt in Düsseldorf Ausschau halten. Zudem finden in Essen die Lichtwochen statt. Dabei sind in der Innenstadt zahlreiche Licht-Figuren aufgebaut.

