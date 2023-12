Nach Unfall auf A555: 1. FC Köln befreit Nachwuchsspieler vom Training

Von: Mick Oberbusch

Auf der A555 in NRW ist es am Freitag (1. Dezember) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Beteiligt waren auch Nachwuchsspieler des 1. FC Köln.

Köln – Nach dem tödlichen Unfall auf der A555 bei Wesseling, bei dem am 1. Dezember zwei Insassen eines VW Polo verbrannten, läuft die Aufarbeitung der Geschehnisse. Ebenfalls daran beteiligt ist mit dem 1. FC Köln ein Fußball-Bundesligist: Wie der Verein jüngst auf Nachfrage mitteilte, seien zwei Jugendspieler des Clubs an dem fatalen Crash involviert gewesen. „Als FC bestätigen wir, dass der FC darüber informiert wurde, dass zwei Nachwuchsspieler an dem Unfall beteiligt waren“, teilte der Fußballclub am Montag (4. Dezember) mit. Nun hat sich der Verein am Dienstag (5. Dezember) erneut geäußert.

1. FC Köln befreit Unfallbeteiligte vom Trainings- und Spielbetrieb

„Der 1. FC Köln hat die beiden Unfallbeteiligten, um seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb befreit und ihnen weitergehende Unterstützung angeboten“, heißt es von Vereinsseite. „Für beide Spieler gilt zunächst die Unschuldsvermutung. In Gedanken ist der FC bei den Angehörigen der Unfallopfer und zutiefst betroffen über die Ereignisse.“ Zur Identität der beiden betroffenen Nachwuchsspieler macht der 1. FC Köln weiterhin keine Angaben. Auch die Identität der beiden Unfallopfer ist derzeit noch unklar.

Was ist wann und wo passiert? Auf der A555 bei Wesseling (zwischen Köln und Bonn in NRW) hat sich am Freitagabend (1. Dezember) ein tödlicher Unfall ereignet, bei dem zwei Personen in ihrem Auto verbrannten.

Auf der A555 bei Wesseling (zwischen Köln und Bonn in NRW) hat sich am Freitagabend (1. Dezember) ein tödlicher Unfall ereignet, bei dem zwei Personen in ihrem Auto verbrannten. Was wissen wir über Opfer und Beteiligte? Die Identität der beiden Opfer ist noch unklar. Zu den insgesamt vier weiteren Beteiligten, die in einem Mercedes (Fahrer: 20, Beifahrer 21) und einem Audi (Fahrer: 20, Beifahrer 20) unterwegs waren, ist bekannt, dass zwei von ihnen im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln Fußball spielen.

Die Identität der beiden Opfer ist noch unklar. Zu den insgesamt vier weiteren Beteiligten, die in einem Mercedes (Fahrer: 20, Beifahrer 21) und einem Audi (Fahrer: 20, Beifahrer 20) unterwegs waren, ist bekannt, dass zwei von ihnen im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln Fußball spielen. Wie geht es jetzt weiter? Die Obduktion sowie die Auswertung von DNA-Proben stehen laut Staatsanwaltschaft als Nächstes an. Zudem würden Zeugen vernommen, Mobiltelefone und Unfallspuren ausgewertet. Darüber hinaus sind „wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ gegen beide Fahrer (jeweils 20) der am Unfall beteiligten Autos Ermittlungen aufgenommen worden.

Nach Horror-Crash auf der A555: Ermittlungen wegen versuchter Tötung und illegalem Autorennen

Am Montag (4. Dezember) hatte sich auf Nachfrage auch die Staatsanwaltschaft Köln zu dem Vorfall geäußert. „Wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sind gegen zwei 20-jährige Männer – die Fahrer der beiden betreffenden Personenkraftwagen – Ermittlungen aufgenommen worden. Beide kennen sich offenbar, weil sie zusammen Fußball spielen“, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer in Köln mit. Ob es sich bei den beiden Fahrern um die Nachwuchsprofis des 1. FC Köln handelt, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwei Nachwuchsspieler des 1. FC Köln waren laut Verein in den tödlichen Unfall auf der A555 am 1. Dezember involviert (IDZRNRW-Montage). © Sascha Thelen/dpa & Deutzmann/Imago

Nächste Schritte nach tödlichem Unfall auf der A555: Auswertung von DNA-Proben und Obduktion

Als Nächstes stünde nun die Obduktion sowie die Auswertung von DNA-Proben an, erklärte die Staatsanwaltschaft Köln weiter. „Derzeit werden Zeugen vernommen, Mobiltelefone und Unfallspuren ausgewertet. Ein Unfallrekonstruktionsgutachten ist in Auftrag gegeben worden“, heißt es darüber hinaus. Eines steht jedenfalls fest: Der tödliche Unfall auf der A555 bei Wesseling zwischen Köln und Bonn in NRW dürfte die Behörden weiterhin beschäftigen. (mo)