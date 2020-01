Unfall-Drama: Autofahrer muss nach Crash reanimiert werden - Polizistinnen handeln sofort

Unfall-Drama im Sauerland: Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und sitzt leblos hinterm Steuer. Polizistinnen handeln beherzt und retten dem Mann das Leben.

Sundern (NRW) - Polizistinnen haben einem 46-jährigen Autofahrer am Dienstagabend in Sundern-Stemel im Sauerland (NRW) das Leben gerettet. Der Mann war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 41-Jährigen kollidiert.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, musste alles ganz schnell gehen: Der 46-Jährige saß nach Angaben der Feuerwehr leblos in seinem Auto, weshalb die alarmierten Beamtinnen die Scheibe der Fahrertür einschlugen und den Mann aus dem Wagen befreiten.

Die Polizistinnen leiteten unmittelbar eine Reanimation an, die - später unterstützt durch Feuerwehrleute und Rettungssanitäter - Erfolg hatten. Der 46-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht. Wie es den Insassen des anderen Unfall-Fahrzeugs geht und welche Vermutung die Polizei zur Ursache hat, berichtet sauerlandkurier.de*.

*sauerlandkurier.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.