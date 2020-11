Schwerer Unfall im Main-Kinzig-Kreis: Hubschrauber fliegt 19-Jährigen ins Krankenhaus

Schwerer Unfall im Main-Kinzig-Kreis: In der Nähe der A-66-Abfahrt Schlüchtern-Süd ist am Donnerstag ein Auto von der Straße abgekommen. Der 19-jährige Fahrer, der eine elektronische Fußfessel trug, erlitt schwere Verletzungen.

Schlüchtern/Steinau an der Straße - Der 19-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis hat am Donnerstagmorgen auf der L3329 zwischen Steinau an der Straße und Schlüchtern-Niederzell auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst hatte.

Kurioses Detail: Das Opfer des Unfalls bei Schlüchtern trug eine elektronische Fußfessel. Die Staatsanwaltschaft klärt auf.