Sperrung nach Unfall am Dreieck Drammetal aufgehoben: A38 wieder frei

Von: Sebastian Richter

Die A38 ist in Richtung Halle wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten nach einem Unfall sind abgeschlossen.

Update vom Samstag, 11. November, 16.59 Uhr: Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten ist das Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Halle wieder befahrbar, teilt die Polizei am Samstagnachmittag mit. Die Sperrungen in Fahrtrichtung Osten seien aufgehoben worden.

Unfall am Dreieck Drammetal: A38 voll gesperrt

Erstmeldung vom Samstag, 11. November, 16.09 Uhr: Göttingen – Die A38 ist nach einem Unfall aktuell ab dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Halle nicht befahrbar. Das berichtet die Polizei am Samstagnachmittag (11. November). Aufgrund des Unfalls müsse die Fahrbahn gereinigt werden, so die Beamten.

Auf der A38 hat es einen Unfall gegeben. Die Autobahn ist in eine Richtung voll gesperrt. (Symbolfoto) © IMAGO/Funke Foto Services

„Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren“, heißt es weiter. Erst ab der Anschlussstelle Dramfeld sei die Auffahrt wieder möglich. Details zum Unfall und der Länge der Sperrung teilte die Polizei zunächst nicht mit. (spr)