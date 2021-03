Tragischer Unfall: Kind wird vom Auto der eigenen Eltern überrollt

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagmorgen in Hannover, als ein Kind vom Auto der eigenen Eltern überrollt wurde.

Hannover - Vor einer Kindertagesstätte in Hannover wurde ein 18 Monate altes Kind vom Auto der eigenen Eltern überrollt. Wie Focus Online berichtet, sei das Kleinkind zunächst wiederbelebt worden, später im Krankenhaus allerdings gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover geschah das Unglück am Donnerstagmorgen (18.03.2021), als die Eltern mit ihren zwei Kindern vor der Kindertagesstätte im Stadtteil Bothfeld-Vahrenheide hielten, um ihre vier Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen.

Unfall vor Kindertagesstätte in Hannover: Kind stirbt in Klinik

In dem Auto saßen der 32-jährige Vater und die 30-jährige Mutter, sowie die Tochter und der Sohn im Alter von 18 Monaten. Der Vater saß hinter dem Steuer des Fahrzeugs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen setzte sich das Auto in Bewegung, nachdem die Mutter mit den beiden Kindern das Fahrzeug verließ und überrollte dabei den Jungen.

Dabei erlitt das Kind so schwere Verletzungen, dass es noch vor Ort durch die Eltern und Zeugen des Unfalls reanimiert werden musste. Die zur Unfallstelle in Hannover entsandten Rettungskräfte übernahmen nach dem Eintreffen weitere Erste-Hilfe-Maßnahmen und brachten den Jungen in eine Klinik. Dort starb das Kind an den Folgen des Unfalls. (Nail Akkoyun)